﻿ممرض ألماني سَيمثُل أمام القضاء بتهمة قتل 97 مريضا

برلين ـ أ ف ب: يمثل الممرض الألماني نيلز هوغيل الذي أقرّ بالإجهاز على عدد من المرضى بسبب الملل، أمام القضاء بتهمة ارتكاب 97 جريمة قتل، حسب ما أعلنت النيابة العامة في أولدنبرغ شمال ألمانيا.

وقال متحدث باسم محكمة المدينة أمس الاثنين «سنحاول أن تبدأ المحاكمة خلال العام الحالي».

وسبق أن حُكم على هذا الممرض البالغ من العمر 41 عاما بالسجن مدى الحياة لقتله ستّة مرضى، لكن قضايا جديدة تكشّفت تشير إلى إمكانية أن يكون مسؤولا عن وفاة 62 آخرين في مستشفى دلمنهورست، و35 في مستشفى أولدنبرغ، حيث كان يعمل بين عامي 1999 و2005.

وكانت السلطات القضائية في ألمانيا وصفت هذه القضية بأنها «فريدة في تأريخ الجمهورية الاتحادية» بسبب العدد الكبير للضحايا.

وحسب البيان الاتهامي، حقن نيلز هوغيل المرضى الضحايا، ومعظمهم من المسنّين، بجرعات زائدة من عقاقير طبية لجعلهم يصلون إلى حافة الموت.

وكان يفعل ذلك لسببين «إظهار قدراته على إنعاشهم لزملائه ورؤسائه، وطرد الملل» وفقا لاعترافاته.

تكشّفت خيوط هذه القضية في عام 2005 حين فاجأته زميلة له وهو يحقن مريضا بعقار لم يصفه له الأطباء. وحكم عليه في عام 2008 بالسجن سبع سنوات ونصف السنة بتهمة الشروع في القتل.

وفي أثناء مكوثه وراء القضبان، صار الممرض يقرّ لمعالجيه النفسانيين في السجن عن جرائمه، متحدثا عن خمسين من المرضى أودى بحياتهم، الأمر الذي جعل السلطات تعيد فتح التحقيق.

وفي السادس والعشرين من شباط/ فبراير من عام 2015 صدر ضده حكم جديد، وهو السجن مدى الحياة، بعدما أسفرت التحقيقات الجديدة عن إدانته بقتل مريضين.