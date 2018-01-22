سوانزي يحقق فوزا مفاجئا على ليفربول بالدوري الإنكليزي

لندن: اقتنص فريق سوانزي سيتي المتذيل فوزا ثمينا من ضيفه ليفربول 1 /صفر، الاثنين، في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين سوانزي بالفضل في هذا الفوز لمدافعه ألفي ماوسون الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة .41

واهدر ليفربول بذلك فرصة اقتناص المركز الثالث من تشيلسي وظل في المركز الرابع أما سوانزي سيتي فظل في المركز العشرين الأخير برغم الفوز.

ورفع سوانزي سيتي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الأخير بفارق الأهداف خلف وست بروميتش صاحب المركز التاسع عشر ونقطتين خلف ساوثهامبتون صاحب المركز الثامن عشر وثلاث نقاط عن أولى مراكز الأمان.

وتجمد رصيد ليفربول عند 47 نقطة في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط خلف تشيلسي الثالث.

وحقق سوانزي فوزه الخامس هذا الموسم مقابل خمسة تعادلات و14 هزيمة فيما مني ليفربول بالهزيمة الثالثة مقابل 13 انتصارا وثمانية تعادلات.

ومرت الدقائق الأولى من المباراة دون أدنى خطورة على المرميين ولكن الأفضلية كانت من نصيب ليفربول.

ولاحت أول فرصة في اللقاء مع الدقيقة الثامنة عندما مرر إيمري تشان كرة رائعة إلى ساديو ماني أمام المرمى مباشرة ولكن حارس سوانزي لوكاس فابيانسكي أبعد الكرة من أمام قدم المهاجم السنغالي.

وشن ليفربول هجمة جديدة على مرمى أصحاب الأرض انتهت بتمريرة من اندرو روبرتسون وضربة رأس من روبرتو فيرمينو ولكن فابيانسكي أمسك الكرة بثبات.

وكاد فيرجيل فان ديك أن يتقدم بهدف لليفربول في الدقيقة 20 بضربة رأس قوية ولكن الكرة مجرد بجوار القائم .

واهدر المصري محمد صلاح فرصة مؤكدة لليفربول في الدقيقة 30 بعدما تلقى تمريرة ذكية من فان ديك على خط منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية لكنها مرت مباشرة من فوق الشباك.

وقبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول تقدم سوانزي بهدف عن طريق الفي ماوسون إثر ضربة ركنية فشل دفاع ليفربول في التعامل معها لتسقط الكرة أمام ماوسون الذي لم يجد أي صعوبة في هز الشباك.

وضاعت فرصة مؤكدة لليفربول لإدراك التعادل في الوقت بدل الضائع عندما مرر صلاح كرة رائعة لماني داخل منطقة الجزاء لكن المهاجم السنغالي سدد من الوضع طائرا لتمر الكرة بجوار المرمى مباشرة.

ومع بداية الشوط الثاني استأنف ليفربول نشاطه الهجومي بحثا عن تسجيل هدف التعادل لكن دون أن تتاح فرص محققة للفريق في الدقائق الأولى.

وكاد صلاح أن يرد بهدف التعادل في الدقيقة 52 عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وانقذ فابيانسكي مرمى سوانزي من هدف محقق في الدقيقة 60 وتصدى لضربة حرة نفذها صلاح بشكل رائع.

وكاد البديل داني اينجز أن يدرك التعادل لليفربول بعدما توغل بشكل رائع في دفاعات سوانزي وسدد كرة قوية ولكن فابيانسكي وقف له بالمرصاد.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة ضاعت فرصة مؤكدة لليفربول عندما سدد فيرمينو كرة قوية برأسه لكنها اصطدمت بالقائم لتسقط أمام البديل ادم لالانا أمام المرمى مباشرة لكنه رغم ذلك فشل في التسجيل.

(د ب أ)