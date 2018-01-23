لندن تستضيف الثلاثاء اجتماع ” الرباعية” بشأن اليمن

صنعاء: تستضيف العاصمة البريطانية لندن، الثلاثاء، اجتماع اللجنة الرباعية بشأن الأزمة اليمنية، بالتزامن مع تعيين مبعوث أممي بريطاني.

وذكر الحساب الرسمي للخارجية البريطانية على تويتر، أن الوزير، بوريس جونسون، سوف يستضيف الثلاثاء، اجتماع اللجنة الرباعية في لندن، بمشاركة السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت خارجية بريطانيا، إلى أن الاجتماع سيبحث “الخطوات التالية للعملية السياسية”.

وتعد اللجنة الرباعية من أبرز اللاعبين الإقليميين والدوليين في ملف الأزمة اليمنية وتم تشكيلها أواخر العام 2016.

وفي سياق آخر، رحب وزير الخارجية البريطاني بخطة المساعدات الإنسانية التي أعلن عنها مؤخرًا التحالف العربي بقيادة السعودية لليمن والبالغ قدرها مليار ونصف المليار دولار، وفقا لذات المصدر.

ويأتي الاجتماع غداة تعيين البريطاني، مارتن غريفثت، مبعوثًا أمميًا جديدًا، خلفا للمبعوث إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي أبلغ الأمم المتحدة اعتزامه عدم الاستمرار في منصبه مع انتهاء فترة تعاقده أواخر فبراير القادم. (الأناضول)