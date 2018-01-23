إضراب شامل في الأراضي الفلسطينية احتجاجاً على زيارة نائب الرئيس الأمريكي للمنطقة

رام الله: أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن إضراباً شاملاً عم الثلاثاء محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة احتجاجاً على زيارة مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي للمنطقة.

وأوضحت الوكالة أن الإضراب جاء “استجابة لدعوة القوى الوطنية والإسلامية، للتنديد بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، وللاحتجاج على زيارة نائبه مايك بنس غير المرحب بها للمنطقة”.

وشمل الإضراب المؤسسات الرسمية والأهلية كافة، وتم استثناء قطاعي الصحة والتعليم. وأغلقت المحال التجارية أبوابها، كما أعلنت نقابات النقل التزامها بالإضراب والامتناع عن الحركة باستثناء نقل الطلبة والحالات الإنسانية.

كان بنس قال أمس خلال زيارته لإسرائيل، في إطار جولة في المنطقة، :”شرف عظيم أن أتواجد في القدس عاصمة إسرائيل”. وتعهد بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس قبل نهاية عام 2019 .

واعتبر أن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل “هو اعتراف بالحقيقة … والحقيقة هي الأساس الحقيقي الوحيد لسلام دائم”.

وحث بنس الإسرائيليين والفلسطينيين على استئناف مفاوضات السلام، وقال :”نعرف أن الإسرائيليين يريدون السلام … وعلى القيادة الفلسطينية العودة إلى الطاولة”. (د ب أ)