الجيش التركي: غارات على مواقع لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أنقرة: أعلنت رئاسة الأركان التركية، صباح الثلاثاء، أن مقاتلات تابعة لها شنت غارات جوية على مواقع لمنظمة “حزب العمال الكردستاني” شمالي العراق.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن بيان صادر عن رئاسة الأركان، أن المقاتلات “شنت أمس غارات على إرهابيين من المنظمة كانوا يخططون لشن هجمات على مخافر وثكنات عسكرية تركية على الخط الحدودي مع العراق، وفقاً لمعلومات استخباراتية”.

وذكر البيان أن الغارات “أسفرت عن تدمير مخابئ، ومواضع أسلحة تابعة للإرهابيين في منطقة الزاب شمالي العراق”.

وتقول تركيا إن المنظمة تتخذ من جبال قنديل شمال العراق معقلاً لها.

وتصنف السلطات التركية المنظمة على أنها انفصالية إرهابية وتتهمها بشن هجمات يستهدف معظمها قوات ومواقع الجيش والشرطة. وتقوم في المقابل باستهداف عناصرها ومواقعها داخل البلاد وفي شمال العراق.

وكان القتال قد تجدد بين الجانبين قبل نحو عامين، بعد انهيار عملية السلام وإعلان الحكومة أنها لن تعود لإجراء محادثات مع المنظمة. (د ب أ)