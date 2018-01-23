مصادر رسمية أردنية: إسرائيل التزمت بمحاكمة قاتل الأردنيين

عمان: قالت مصادر رسمية أردنية أن إسرائيل التزمت للأردن بتطبيق الإجراءات القانونية على حارس السفارة الإسرائيلية في عمان، الذي قتل أردنيين اثنين في تموز/يوليو الماضي.

ونقلت صحيفة “الغد” الأردنية عن المصادر القول، إن “إسرائيل التزمت للأردن بتطبيق الإجراءات القانونية على القاتل لحين تحقيق العدالة”.

ورفضت المصادر ما تسرب من تصريحات لمصادر إسرائيلية تؤكد أن إسرائيل “لن تحاكم” حارس السفارة.

ونقلت الصحيفة عن خبيرين في القانون الدولي أن ثمة خيارات قانونية وسياسية أمام الأردن في حال لم تلتزم إسرائيل بالاتفاق، من بينها اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لمقاضاتها لتخلفها عن الالتزام بالاتفاق.

وقالا إن إسرائيل “لبت في رسالتها الأخيرة للحكومة الأردنية مطلبين اثنين من المطالب الثلاثة الرئيسية، وهي الاعتذار والتعويضات مع بقاء شرط ملاحقة المتهمين قضائياً واتخاذ الإجراءات بحقهم”. (د ب أ)