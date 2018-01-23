المغرب: تحذيرات من عودة أزمة “إقليم الصحراء” إلى المربع صفر
الرباط – إبراهيم الجابر: حذر باحثان مغربيان من عودة الوضع في إقليم الصحراء إلى”المربع صفر”، أي ما قبل وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ 1991.
واعتبر الباحثان المغربيان، أن التحركات الأخيرة لجبهة البوليساريو في منطقة الكركارات الحدودية “تهدد الأمن والاستقرار”.
وقال خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة (شرق)، إن تحركات “البوليساريو” الأخيرة في إقليم الصحراء “دليل واضح على عزمها إعادة الأمور إلى نقطة الصفر”، معتبراً أنه لا وجود لأي مُبرر لنشر مسلحيها في منطقة الكركرات الحدودية.
وأضاف الشيات، أن ما قامت به جبهة البوليساريو “خرق لكل التفاهمات السابقة التي وُضعت لإنهاء هذه الأزمة المفتعلة”.
ولفت إلى أن تحركات جبهة البوليساريو “لا تُشكل تحدياً بالنسبة للمغرب”، معتبراً أنها تهدف من نشر مسلحيها في الكركرات إلى “إثارة الأنظار نحوها كونها حاضرة”،
ورأى أن “البوليساريو تعيش أزمة داخلية وتريد تصديرها إلى الخارج”.
وزاد الشيات بأن ما تقوم به البوليساريو “بمثابة مقدمات اللاحل، وتأكيد أنه لا وجود لأي حل يلوح في الأفق”.
واستبعد أن تشتعل الحرب بين الجانبين في الوقت الحالي.
من جانبه، أوضح خالد الشرقاوي السموني، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية (غير حكومي)، أن تحركات جبهة البوليساريو، “تشكل انتهاكاً للاتفاقات العسكرية، وتهدد وقف إطلاق النار القائم منذ سنة 1991″.
وشدد على أن ما تقوم به الجبهة “تهديد” لأمن واستقرار المنطقة.
وأضاف أن “عودة” البولساريو للكركرات يعرقل العملية السياسية في المنطقة العازلة.
وثمن ما وصفه بـ”جنوح المغرب إلى السلم والتزامه بقرارات الأمم المتحدة”، مشيراً إلى أن هذا النزاع معروض على المنظمة الأممية في انتظار قرار من مجلس الأمن يُنهي هذا النزاع بشكل نهائي.
واعتبر أن مقترح الحكم الذاتي للإقليم، الذي تبناه المغرب منذ 2007 يشكل إطارا ملائما للحل.
ومضى الشرقاوي قائلاً: إن المنطقة “لا تحتمل الدخول في دوامة الحرب”، مشدداً على الالتزام بالشرعية الدولية للحفاظ أمن واستقرار المنطقة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بعث برسالة إلى الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، مؤخراً، أكد فيها أهمية “وجود ضمانات بعدم اندلاع التوتر” مجدداً مع المغرب بخصوص منطقة الكراكات.
جاء ذلك في تصريحات للصحافيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، أدلى بها المتحدث باسم الأمين العام استيفان دوغريك.
وتحدثت تقارير إعلامية مغربية، مؤخراً، عن أن البوليساريو راسلت الأمم المتحدة، وأبلغتها أنها “تعتزم نشر مسلحيها في الكركرات”.
وقال دوغريك، إن الأمين العام، أوضح في رسالته، أنه “لا ينبغي اتخاذ أي إجراء يؤدي إلى تغيير الوضع الراهن في الشريط العازل، وأكد مجددا التزامه القوي باستئناف العملية السياسية”.
ووفق دوغريك، حث الأمين العام الطرفين على مواصلة دعم جهود المبعوث الشخصي هورست كوهلر.
ويقع الشريط العازل أقصى الجنوب الغربي لإقليم الصحراء، بين الساتر الترابي المغربي والحدود الموريتانية.
وأضاف المتحدث باسم الأمين العام أن “غوتيريش حث الطرفين (المغرب وجبهة البوليساريو) على مواصلة دعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام من أجل التوصل إلى حل”.
ودعا غوتيريش، في بيان، المغرب وجبهة البوليساريو، إلى “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب تصعيد التوتر” في منطقة الكركرات.
وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب وجبهة “البوليساريو” إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأعلنت جبهة البوليساريو قيام “الجمهورية العربية الصحراوية” في 27 فبراير/شباط 1976 من جانب واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضواً بالأمم المتحدة.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، بينما تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب له إثر انتهاء الاحتلال الإسباني. (الأناضول)
الجميع يعلم ان الجزائر تريد ان تكون مربوطة بالمحيط الاطلسي عبر الصحراء في حالة الانفصال لذلك على المغرب التفاوض بجدية مع الجزائر في هذا الملف. فما الضرر اذا منح المغرب الجزائر ممرا حرا نحو الاطلسي (ميناء و سكة حديد نحو الجزائر و أنابيب نفط) و ترسيم الحدود النهائي مقابل التنازل عن الانفصال بل بالعكس هذا الامر سيعزز الوحدة المغاربية و التنمية حيث ستوجه اموال التسابق نحو التسلح الى الاقتصاد و التعايش المشترك.
بسم الله الرحمن الرحيم
أبو تاج الحكمة:
هديتي الى الصحراء الشقيقة مع الإعزاز والإكبار
عشت ياصحراءحرة،
واشمخي فوق المجرة
عشت يا أرض الجدود،
شمسناتهدي المسرة
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اشمخي صحراء هيا،
لست أرضا مغربية
أنت للأحرارنور،
أنت أرض سندسية
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أنت تبرلاتراب،
أنت صدق لاسراب
أسدك الأحرار هبوا،
دعوةالعزاستجابوا
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عشت ياصحراءداري،
فرحتي شمس انتصاري
يغمرالصحراءنور،
ساطع من تاج غار
أبو تاج الحكمة(شاعرسوري مقيم في باريس)
الشعب الصحراوي اقتنع اخيرا ان الكفاح المسلح هو الوسيلة الوحيدة لتحرير ارضه من المغتصب . لان كل الشعوب المستعمرة حررت اوطانها بالكفاح المسلح وليس بالمفاوضات.اسبانيا خرجت من الصحراء الغربية بالكفاح المسلح الذي خاضته البوليزاريو و الاحتلال الجديد لن يكون الاستثناء.
مئات الالاف من الشباب الصحراوي في الجامعات الاوروبية و الذين يعملون في اوروبا ليعيلوا اهلهم في المخيمات لن يتاخروا عن نداء الوطن .
نهاية الاحتلال المغربي للصحراء الغربية اقتربت و عليه بالتحضير للانسحاب اليوم قبل الغد والله المستعان.
وضعية الاحتلال ستتعقد اكثر على النظام المغربي لان الممونين السابقين افلسوا ولن يقدموا اموالا اخرى للمغرب و سيجد المحتل نفسه في وضعية صعبة اقتصاديا و سياسيا و عسكريا .
مصادر التموين انقطعت بعد حصار ثروات الشعب الصحراوي و توقف صدقات دول الخلج و توقف السياحة و حصار تهريب المخدرات الان القضية الصحراوية في طريقها للحل الف مبروك للشعب الصحراوي.