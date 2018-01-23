المغني نيل دايموند يلغي جولته الغنائية في استراليا ونيوزيلندا بسبب إصابته بمرض باركنسون

لوس انجليس: أعلن المغني الأمريكي نيل دايموند الاثنين أنه قرر التوقف عن القيام بجولات غنائية بعدما تم تشخيص إصابته بمرض الباركنسون.

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني لدايموند (76 عاما) أنه كان يعتزم القيام بجولة غنائية في استراليا ونيوزيلندا في آذار/ مارس الماضي، ولكنه قام بإلغائها حاليا.

وقال دايموند “أعلن وأنا أشعر بعدم الرغبة وخيبة الأمل توقفي عن القيام بجولات غنائية. لقد شعرت بالفخر لتقديم عروض للجماهير على مدار الـ50 عاما الماضية”.

وأضاف “بالغ اعتذاري للجميع الذين اشتروا التذاكر وكانوا يعتزمون حضور حفلاتي المقبلة”.

وأشار البيان أنه على الرغم من أن مرض دايموند جعل من الصعب عليه السفر وإحياء حفلات، إلا أنه سوف يستمر في كتابة الأغاني والتسجيل وإتمام مشاريعه الأخرى. (د ب أ)