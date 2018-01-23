النفايات تجتاح شواطئ لبنان والغضب يعم مواقع التواصل الإجتماعي

لبنان – “القدس العربي”: انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور والفيديوهات، تظهر كم هائل من النفايات على شواطئ منطقة زوق مكايل في منطقة جونية.

هذا المشهد أعاد إلى الواجهة المطامر العشوائية التي استحدثتها الدولة لمعالجة أزمة النفايات التي ساهمت في نشوء الحراك المدني عام 2015.

وتداول ناشطون ومغردون هاشتاغ #زبالة_لكل_لبنان، للتعبير عن غضبهم من الطبقة الحاكمة التي ترتكب جريمة بحق البيئة والشاطئ اللبناني.

وشارك النائب سامي الجميل عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، واصفاً الطبقة الحاكمة للبلاد بـ”قليلة الأخلاق وعديمة الضمير”

كما وصف المنظر على الشاطئ الذي يقابل عدداً من المناطق السكانية المأهولة بالمبكي، قائلاً: “شي بيبكي، عن جد شي بيبكي!”.

في المقابل، نفى مجلس الإنماء والإعمار أن تكون النفايات التي طمرت شاطئ نهر الكلب آتية من مطامر برج حمود – الجديدة والغدير.

وقال في البيان: “طالعنا بعض وسائل الاعلام، بالإضافة إلى تصريح من النائب سامي الجميل، بأخبار تتعلق بالنفايات التي خلفتها العاصفة عند شاطئ زوق مكايل بين نهر الكلب ومعمل الزوق الحراري. وقد أشارت هذه التصريحات إلى مسؤولية مطمري برج حمود – الجديدة والغديرعن هذه النفايات، زاعمة أن الموج حملها من المطامر إلى شاطيء كسروان”.

وأوضح المجلس أن المطمرين محميان بمنشآت خرسانية يستحيل معها أن تدخل مياه البحر إليهما. وأضاف:” الغريب أن الموج، حسب الرواية المزعومة، حمل النفايات من برج حمود ومن الغدير واختار شاطئ كسروان دون أن يترك أية نفايات على طول الشاطئ من خلدة إلى نهر الكلب”.

وبعد موجة الغضب، بدأت اليوم عملية تنظيف الشاطئ من النفايات من الزلقا الى الزوق على ستة محاور تحت إشراف الهيئة العليا للإغاثة على عملية التنظيف بتوجهات من رئيس الحكومة سعد الحريري حيث تقوم شركة رامكو بالتنظيف على المحاور التالية: خليج الزوق سوار الرمال، غولدن بيتش المارينا انطلياس، مجرى نهر الكلب، الزلقا قرب مايكسبور، جل الديب، مطمر برج حمود.

وأكد أمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير، “استمرار عملية التنظيف رغم سوء الأحوال الجوية حتى تنظيف الشاطئ بالكامل التزاماً بتوجهات وقررات الرئيس الحريري وإرجاع الشاطيء اجمل مما كان”، متمنياً على “اصحاب المشاريع السياحية التجاوب مع الهيئة العليا للاغاثة وورش العمل لما فيه مصلحة الشعب اللبناني”.