الخارجية القطرية: مخاوف مشروعة دفعت تركيا لعملية “غصن الزيتون”

الدوحة – “القدس العربي” – إسماعيل طلاي: أكدت دولة قطر دعمها لجهود الجمهورية التركية في الحفاظ على أمنها الوطني، وذلك إثر تعرض الأراضي التركية لاختراقات وهجمات إرهابية متعددة.

وقالت لولوة الخاطر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية “قنا” الثلاثاء، إن إطلاق القوات المسلحة بالجمهورية التركية عملية (غصن الزيتون) السبت جاء مدفوعاً بمخاوف مشروعة متعلقة بأمنها الوطني وتأمين حدودها، بالإضافة إلى حماية وحدة الأراضي السورية من خطر الانفصال، كما تأتي في سياق تعرض الأراضي التركية لاختراقات وهجمات إرهابية متعددة، قدّرت الحكومة التركية أن بعضها مرتبط بالتركيبة الأمنية والعسكرية الموجودة على الحدود التركية – السورية والتي لعب تنظيم “الدولة الاسلامية”(داعش) ومحاربته دوراً في تكوينها.

قطر واثقة من حفاظ تركيا على سلامة المدنيين ووحدة سوريا

وأشارت الخاطر إلى أن دولة قطر إذ تعضد جهود الجمهورية التركية في الحفاظ على أمنها، فإنها تعبر عن دعمها الكامل لحق الدول في الدفاع عن أمنها الوطني وهو الأمر الذي كفلته المواثيق الدولية ومنها المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مضيفة أنه لطالما كانت تركيا – وهي عضو رئيس في حلف شمال الأطلسي الناتو – عامل استقرار وتوازن في المنطقة، وإن دولة قطر على ثقة كاملة من حرص الجمهورية التركية على الحفاظ على سلامة المدنيين ووحدة الأراضي السورية.

ضرورة محاسبة المجرمين في حق الشعب السوري

وأوضحت أن الحرب على تنظيم “داعش” الإجرامي توشك على الانتهاء لذا وجب على جميع الفاعلين في الأزمة السورية الوصول إلى حلول دائمة، تأخذ بعين الاعتبار تحقيق العدالة للشعب السوري ومحاسبة كل من أجرم في حقه ومعالجة مصالح ومخاوف جميع المؤثرين والمتأثرين بهذه الأزمة وفق ما يكفله القانون الدولي.