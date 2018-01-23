اجتماع حول سوريا في باريس الثلاثاء على هامش مؤتمر حول الأسلحة الكيميائية

باريس: تنظم فرنسا والولايات المتحدة الثلاثاء في باريس اجتماعاً، بمشاركة “بعض الدول” على هامش المؤتمر حول المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا، بحسب ما اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.

وقالت مصادر في محيط وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان “انها مبادرة مشتركة بين وزيري الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون ونظيره الفرنسي اللذين يترأسان هذا الاجتماع بحلول المساء”.

وتابع المصدر “ستشارك دول من المنطقة لكن بعدد قليل وعلى المستوى الوزاري”، دون اعطاء تفاصيل.

ويدعو الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون منذ أشهر لتشكيل مجموعة اتصال حول سوريا تضم الدول الاعضاء الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي ودولاً من المنطقة.

ويندرج اجتماع الثلاثاء في إطار مبادرة الرئيس الفرنسي، بحسب مصادر في باريس.

وتابع المصدر نفسه ان الامر يتعلق ب”التوصل الى السبل والاساليب التي تسهم في تحقيق عملية انتقالية سياسية فعلية في سوريا بدعم من القوى العظمى وخصوصاً الدول الخمس في مجلس الامن ودول من المنطقة معنية بشكل مباشر لأننا ادركنا انه من الصعب جداً التوصل الى خطة سلام من داخل النظام السوري”.

وتراوح المحادثات السورية برعاية الامم المتحدة مكانها منذ أشهر ومن المقرر عقد جولة جديدة في جنيف يومي الخميس والجمعة.

وأطلقت روسيا ايضاً مبادرة للسلام تضم ايران وتركيا وتأمل ان تؤدي الى تحقيق اختراق في 30 كانون الثاني/يناير عند انعقاد “مؤتمر الحوار الوطني السوري” بين ممثلين من الحكومة والمعارضة المسلحة.(أ ف ب)