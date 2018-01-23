مسؤول: تعليمات لجيش الإمارات بعدم تصعيد الأزمة مع قطر

أبوظبي: قال مسؤول عسكري في الإمارات الثلاثاء، إن الجيش تلقى تعليمات بعدم تصعيد الأزمة مع قطر.

وأضاف العميد هلال سعيد القبيسي في مؤتمر صحافي بالعاصمة أبوظبي، أن الطائرات العسكرية الإماراتية ستسلك مسارات بديلة فوق السعودية لتفادي احتمال أن تعترضها طائرات حربية قطرية.

كانت الإمارات قد قالت الأسبوع الماضي، إن طائرات حربية قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين إماراتيتين في طريقهما إلى البحرين لكن قطر نفت ذلك وقالت إنه “عار عن الصحة”.

وذكرت قطر أن الاتهام الإماراتي جاء بعد واقعتين في 21 ديسمبر/ كانون الأول والثالث من يناير /كانون الثاني تقول إن الطيران الحربي الإماراتي انتهك فيهما مجالها الجوي. وتنفي الإمارات ذلك.

وفرضت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر على قطر، عقوبات دبلوماسية وتجارية وقيوداً على السفر في يونيو حزيران 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر. (رويترز)