 فرار الآلاف من هجوم عفرين والقوات السورية تمنعهم من الوصول إلى حلب

بيروت: قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء، إن آلاف الأشخاص يهربون من المعارك والقصف التركي على منطقة عفرين الكردية في شمال غرب سوريا.

وذكر المرصد نقلاً عن مصادر لم ينشر أسماءها أن قوات الحكومة السورية تمنع النازحين من عفرين من عبور نقاط التفتيش التي تسيطر عليها الحكومة ليصلوا إلى المناطق التي يسيطر عليها الأكراد من مدينة حلب.

ولم يتسن بعد الوصول إلى مسؤولين في الحكومة السورية للتعقيب.

وتقع مدينة عفرين في منطقة بشمال غرب سوريا يسيطر عليها الأكراد، وتبعد نحو 50 كيلومتراً من مدينة حلب التي تسيطر الحكومة على معظمها، باستثناء حي الشيخ مقصود الذي يخضع لسيطرة فصيل كردي. (رويترز)