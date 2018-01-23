وزير الخارجية الفلسطيني: عباس اقترح على الاتحاد الأوروبي بدائل لاحتكار واشنطن رعاية عملية السلام

رام الله: قال وزير الشؤون الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية رياض المالكي الثلاثاء، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اقترح على الاتحاد الأوروبي بدائل لاحتكار واشنطن رعاية عملية السلام.

وذكر المالكي للإذاعة الفلسطينية الرسمية أن عباس، “شدد أمام الوزراء الأوروبيين (خلال اجتماعه معهم في بروكسل يوم أمس) على أنه لا بد من البحث عن بدائل أخرى لاحتكار واشنطن رعاية العملية السياسية”.

وأوضح أن من ضمن هذه الخيارات إضافة أعضاء جدد للرباعية الدولية، أو متابعة العمل على مخرجات مؤتمر باريس العام الماضي، أو تشكيل مؤتمر خاص لاستئناف العملية السياسية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، أو العودة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة لإطلاق عملية سياسية للوصول إلى اتفاق حسب المرجعيات الدولية والقرارات الأممية، ضمن سقف زمني محدد.

وجدد المالكي التأكيد على رفض القيادة الفلسطينية استمرار احتكار الإدارة الأمريكية لرعاية العملية السياسية مع إسرائيل، وذلك على إثر إعلانها الأخير بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال إن “الرعاية الأمريكية للعملية السياسية انتهت، وأصبحت جزءاً من الماضي، وهذا ما تم طرحه خلال لقاء عباس مع وزراء الخارجية في المفوضية الأوروبية، الذين لم يعترضوا على هذا الموقف، بل على العكس لاقى تفهماً واضحاً ظهر من خلال مناقشتهم حول رعاية أخرى للمفاوضات”.

وأضاف أن “لقاءات عباس في بروكسل كانت ناجحة جداً وسادتها أجواء إيجابية، وأبدى الوزراء الأوروبيون استعدادهم للعمل مع القيادة الفلسطينية في كل المجالات”.

وذكر المالكي أنه سيتم متابعة مخرجات هذه اللقاءات، لتسريع أي خطوات ستنتج عن نقاشات الاتحاد الأوروبي الداخلية أو مع الدول الأخرى، فيما يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطين.(د ب أ)