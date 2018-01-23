الشرطة الإسرائيلية توصي بإدانة 3 نواب عرب في الكنيست

القدس: أوصت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، بإدانة 3 نواب عرب في الكنيست الإسرائيلي بتهمة خرق الثقة والاحتيال.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن النواب هم: حنين زعبي، جمال زحالقة، وجمعة زبارقة، وجميهم من التجمع الوطني الديمقراطي.

وأضافت “يأتي ذلك في إطار تحقيقات الشرطة في التبرعات المالية التي حصل عليها الحزب خلال الانتخابات العامة قبل خمس سنوات، وفي إفادات الحزب حول نفقاته المالية أثناء الانتخابات العامة الأخيرة قبل ثلاثة أعوام”.

وفي سبتمبر/أيلول 2016، شرعت الشرطة في التحقيق العلني في هذه القضية.

واعتبر أن التجمع الوطني الديمقراطي، آنذاك، إن التحقيق معهم يأتي بدوافع سياسية وبلا مبرر.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن الشرطة رفعت توصيتها إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية لاتخاذ القرار. (الأناضول)