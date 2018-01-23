رواندا: لا يوجد اتفاق سري مع إسرائيل بخصوص المهاجرين الأفارقة

رواندا: نفت حكومة رواندا، الثلاثاء، أنباء تتحدث عن إبرام اتفاق لاستقبال مهاجرين أفارقة تم ترحيلهم قسراً من إسرائيل.

جاء ذلك على خلفية احتجاج أكثر من ألف لاجىء وطالب لجوء إريتري وسوداني أمام السفارة الرواندية لدى تل أبيب الإثنين، مطالبين رواندا بالانسحاب من صفقة مثيرة للجدل.

وتداولت وسائل إعلام مؤخراً، أنباء عن وجود صفقة تقضي بترحيل المهاجرين الأفارقة قسراً من إسرائيل إلى رواندا وأوغندا.

وقال وزيرة الخارجية الرواندية، لويز موشيكيوابو، فى بيان “بالإشارة إلى الشائعات التي تداولتها مؤخراً وسائل الإعلام، نود أن نؤكد أننا لم نوقع أي اتفاقية سرية مع إسرائيل بشأن نقل المهاجرين الأفارقة”.

وأوضحت الوزيرة أن “موقف بلادها إزاء المهاجرين يمتزج مع مشاعر الرحمة والتعاطف مع الأخوة والأخوات الأفارقة، الذين يقضون غرقاً في البحر، أو يباعون في الأسواق مثل الماشية، أو يطردون من بلدان يلتمسون فيها المأوى”.

ويجد عشرات آلاف الإريتريين والسودانيين من طالبي اللجوء في إسرائيل أنفسهم أمام خيارين، إما الترحيل الطوعي إلى بلد ثالث أو السجن إلى أجل غير مسمى.

ومنذ مطلع يناير/ كانون ثانٍ الجاري، أبلغت سلطة السكان والهجرة في إسرائيل طالبي اللجوء بأن أمامهم مهلة حتى 31 مارس/آذار المقبل للمغادرة، وإلا فإنهم سيواجهون عقوبة السجن.

وطفت قضية طالبي اللجوء على واجهة الأحداث في 2006، حيث بدأت تقارير إعلامية إسرائيلية بالحديث عن تسلل عشرات الآلاف من الأفارقة عبر الحدود مع شبه جزيرة سيناء المصرية.

وتقول الحكومة الإسرائيلية إن ظاهرة التسلل توقفت بالكامل بدءاً من 2017، بعد إقامة سياج على طول الحدود بين مصر وإسرائيل، عام 2012. (الأناضول)