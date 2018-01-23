بيل كوسبي على المسرح للمرة الأولى منذ اتهامه بالتحرش الجنسي

فيلادلفيا: اعتلى الممثل والفكاهي الأميركي بيل كوسبي مساء الاثنين خشبة المسرح للمرة الأولى منذ بداية أزماته القضائية، وذلك في ناد للجاز في مدينة فيلادلفيا في شرق الولايات المتحدة.

وانطلقت في حزيران/يونيو الماضي محاكمة بيل كوسبي المتهم بالتحرش الجنسي من جانب موظفة سابقة في جامعة تمبل، غير أنها اسقطت بسبب عدم إجماع هيئة المحلفين على حكم موحد.

وتبدأ محاكمة جديدة في الثاني من نيسان/ابريل برئاسة القاضي عينه لكن مع تشكيلة جديدة لهيئة المحلفين.

ومنذ توجيه الاتهامات له في 30 كانون الأول/ديسمبر 2015، لم يظهر الممثل الذي حقق شهرة كبيرة مع المسلسل الكوميدي “ذي كوسبي شوو” (1984 – 1992) في أي اطلالة علنية باستثناء مقابلة اذاعية في ايار/مايو 2017.

واعتلى الممثل مساء الاثنين بشكل مفاجئ خشبة مسرح ناد صغير للجاز في فيلادلفيا هو “لاروز جاز كلوب” خلال سهرة مخصصة لعازف الساكسوفون توني وليامز.

وأمضى كوسبي الذي بدا مرتاحا، أكثر من ساعة في هذه القاعة التي لم تكن ممتلئة ولم يصل عدد المتفرجين فيها إلى خمسين شخصا وفق مصور من وكالة فرانس برس.

وتضمنت السهرة اداء كوسبي البالغ 80 عاما وصلة موسيقية لبضع دقائق على الدرامز قبل فقرة كوميدية قصيرة أطلق فيها الفكاهي الأميركي دعابات عن الشيخوخة وتناول أيضا موضوع فقدانه البصر أخيرا.

وتفاعل الحاضرون مطلقين بعض التصفيق والضحكات من دون أن يحاول أحدهم تعكير صفو الحفل.

وبعد هذا العرض، رد بيل كوسبي على بعض الاسئلة من الصحافيين الحاضرين لكنه رفض التطرق إلى موضوع الاتهامات الموجهة اليه والمحاكمة الجديدة.

واتهمت عشرات النسوة بيل كوسبي بالاعتداء جنسيا عليهن على مر السنوات غير أن ملف الاتهام لا يتناول سوى أحد هذه الاعتداءات المفترضة بعد سقوط الاتهامات الأخرى بفعل مرور الزمن.

وتتهم ضحية بيل كوسبي المفترضة اندريا كونستاند الممثل الاميركي باغتصابها في كانون الثاني/يناير 2004 في منزله في تشلتنهام في ضاحية فيلادلفيا.

وأقر بيل كوسبي بالتحرش الجنسي بأندريا كونستاند غير أنه لطالما أكد على أن العلاقة حصلت بالتراضي. (أ ف ب)