بنس يختتم زيارته لإسرائيل بزيارة حائط البراق

تل أبيب : اختتم مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي اليوم الثلاثاء زيارته التي استمرت يومين لإسرائيل بزيارة حائط البراق (الحائط الغربي) في البلدة القديمة بالقدس.

وزار بنس، مرتديا القلنسوة اليهودية، أقدس المواقع في اليهودية، وذلك برفقة زوجته كارين التي وقفت في المكان المخصص للنساء.

ولم يرافق بنس خلال الزيارة أي مسؤول إسرائيلي.

كان بنس جدد، خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلين اليوم، التأكيد على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “أعطى توجيهات لوزارة الخارجية، بالعمل مع الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان لإنجاز نقل سفارتنا هنا إلى القدس قبل نهاية العام القادم”.

وأضاف بنس، في إطار زيارته لإسرائيل، “نتطلع إلى إنجاز ذلك باعتباره دليلا ملموسا على التزامنا وتحالفنا الدائم مع دولة إسرائيل وشعب هذه الأمة العظيمة”.

وأكد دعم بلاده لحل الدولتين بناء على موافقة الطرفين، وقال إن “واشنطن لم ترسم حدود التسوية النهائية”. ورأى أن نقل السفارة من شأنه “أن يسهم في دفع عملية السلام إلى الأمام” .(د ب أ).