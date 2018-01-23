اليويفا يمنح باريس سان جيرمان مهلة حتى الصيف المقبل لتوفيق أوضاعه المالية

باريس: كشفت تقارير صحفية في فرنسا اليوم الثلاثاء أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سيحظى بمهلة حتى حزيران/يونيو المقبل من أجل توفيق أوضاعه المالية بما يتماشى مع قاعدة “اللعب المالي النظيف”.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية اليوم أن لجنة المراقبة المالية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” اعتبرت إجراءات صفقتي ضم النادي الفرنسي للاعبين نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي صحيحة.

وانضم اللاعب البرازيلي إلى صفوف النادي الباريسي مقابل 222 مليون يورو، وهو المبلغ المدرج في بند الشرط الجزائي لتعاقده السابق مع برشلونة، فيما انتقل النجم الفرنسي الصاعد إلى ملعب الأمراء (معقل باريس سان جيرمان) على سبيل الإعارة قادما من موناكو مع وجود بند يلتزم بمقتضاه بطل الدوري الفرنسي شراء اللاعب في الصيف القادم مقابل 180 مليون يورو.

ولكن ورغم هذا القرار، لا يلعب الوقت في صالح باريس سان جيرمان، حيث يتعين عليه الوفاء ببعض الالتزامات أمام اليويفا.

ويتعين على النادي الفرنسي بيع بعض من لاعبيه قبل 30 حزيران/يونيو المقبل بقيمة مالية تبلغ 70 مليون يورو على الأقل حتى يتمكن من توفيق أوضاعه المالية مع قاعدة “اللعب المالي النظيف”.(د ب أ)