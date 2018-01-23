“الشورى السعودي” يطالب بمعرفة أثر طرح “أرامكو” في البورصة

الرياض: طالبت اللجنة المالية في مجلس الشورى السعودي، هيئة السوق المالية، بتحديد آثار طرح أسهم شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، في البورصة المحلية.

وبحسب بيان للمجلس، الثلاثاء، طالبت اللجنة الهيئة بدراسة الآثار بهدف حماية السوق من تركز السيولة في شركة واحدة.

وأعلنت حكومة المملكة منذ قرابة عامين، عزمها طرح 5 بالمائة من أسهم “أرامكو” للاكتتاب العام خلال 2018، بهدف استخدام الأموال المتحصلة من الطرح في تنويع الاقتصاد الذي تضرر جراء التراجع الحاد في أسعار النفط.

الطرح وفق المخطط، سيكون جزء منه في البورصة المحلية “تداول”، التي تعد الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتضم 180 شركة موزعة على 20 قطاعا.

وترجح التقديرات أن يصبح الطرح هو الأضخم في العالم، متفوقا على اكتتاب شركة التسوق الإلكتروني “علي أكسبرس″؛ إذ تشير التقديرات إلى أن حصيلة الطرح ستبلغ 100 مليار دولار، استنادا على القيمة المقدرة للشركة والبالغة تريليوني دولار. ( الأناضول)