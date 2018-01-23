﻿جولة بنس بين بوق صهيون وخفي حنين

اختتم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس جولة في الشرق الأوسط تضمنت زيارتين قصيرتين إلى مصر والأردن، حيث اجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني، وزيارة ثالثة أطول إلى إسرائيل تضمنت الاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإلقاء خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي.

هذه الزيارة كان مقرراً لها أن تتم قبل نحو شهر، ثم تأجلت بسبب الغليان الذي عمّ الشارع الشعبي الفلسطيني والعربي احتجاجاً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها. كذلك أرجئت الزيارة في أعقاب الانتكاسة الدبلوماسية الهائلة التي واجهت القرار الأمريكي في مختلف المحافل الدولية، وفي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على نحو خاص.

بهذا المعنى يمكن الاطمئنان إلى الفرضية التي تقول بفشل هذه الجولة، سواء على صعيد أهدافها المعلنة والخافية معاً بصدد النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، أو في مستوى الخيارات الدبلوماسية الأمريكية الأعرض في التعامل مع مشكلات المنطقة إجمالاً. فمن جهة أولى لا يبدو أن مصر والأردن على استعداد، في المرحلة الراهنة، لافتتاح التعاطي مع ما يسمى بـ»صفقة القرن»، باعتبارها الركيزة الأساس في دبلوماسية إدارة ترامب لاستئناف الدور الأمريكي في التسوية. ومن جهة ثانية، لا يلوح أن ما حمله بنس في جعبته، وما ناقشه في القاهرة وعمان، يتطابق مع سلة التوجهات التي أعلنها وزير الخارجية الأمريكي ريك تيلرسون قبل أيام، بصدد ملفات المنطقة المشتعلة.

يمكن أيضاً قراءة هزال هذه الجولة من خلال الخطاب الذي ألقاه نائب الرئيس الأمريكي أمام الكنيست الإسرائيلي، والذي أقرّ مراقبون إسرائيليون كثر بأنه كان النص الأكثر صهيونية لأي مسؤول أجنبي وقف على هذا المنبر منذ تأسيس الكيان الصهيوني. وفي لجوئه إلى اقتباس التوراة مراراً، لم يكن بنس يدغدغ اليمين الديني الأمريكي المتشدد فقط، بل كان أيضاً يسعى إلى إقامة شتى الأواصر الزائفة مع اليمين الديني الإسرائيلي الذي لا يقلّ تشدداً.

وبمعنى القانون الدولي كان فاضحاً أن يتفاخر بنس بأن رئيسه، في اتخاذ القرار حول القدس، رجح كفة الواقع على الخيال، وهذا يعني أن أي أمر واقع تفرضه قوة غاشمة بفعل الاحتلال، يصبح شرعياً بالتقادم والضرورة، وبذلك يمكن لإدارة ترامب أن تسبغ الصفة الشرعية على المستوطنات المشيدة على أراض فلسطينية احتلتها إسرائيل. ومثله القول بأن الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشرقية بات أمراً واقعاً يبطل حق الفلسطينيين في اتخاذها المدينة عاصمة لهم، بل يجبرهم على قبول ضاحية أبو ديس بديلاً!

ومن المفارقة أن هذا المسؤول الأمريكي الذي يتفاخر كثيراً بمعتقده المسيحي الأنغليكاني، حُرم من زيارة بيت لحم ومهد يسوع، وزار حائط المبكى في المقابل حيث ذرف المزيد من دموع النفاق. المفارقة الثانية كانت وقوفه، هو الممثل للديمقراطية الأمريكية موقف المتفرج الصامت أمام مشهد طرد النواب العرب من قاعة الكنيست لمجرد أنهم حملوا شعارات احتجاج ورقية.

يعود بنس إلى واشنطن بخفي حنين إذن، كما تفيد معظم المؤشرات، ولكن ليس قبل أن ينافس الصهاينة أنفسهم في نفخ بوق صهيون.