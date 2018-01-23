﻿ماسكيرانو يرحل عن برشلونة بعد سبعة أعوام مع الفريق

مدريد – د ب أ: أعلن برشلونة، إن اللاعب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو سيرحل في الأيام المقبلة بعد أكثر من سبعة أعوام قضاها مع الفريق. وأوضح النادي أنه سيقيم اليوم حفل وداع لماسكيرانو (33 عاما)، فيما سيودع اللاعب الجماهير في مدرجات استاد «كامب نو»، في مراسم سيحضرها رئيس النادي ولاعبو الفريق الأول. ومن المقرر أن يظهر المدافع الأرجنتيني أمام الجماهير أيضا غدا الخميس قبل بداية المباراة المرتقبة أمام اسبانيول في كأس إسبانيا. وينتظر تعاقد ماسكيرانو في الأيام المقبلة مع هيبي الصيني. وأوضح برشلونة: «ماسكيرانو القادم من ليفربول والذي تم تقديمه للجماهير ووسائل الإعلام في 30 آب/اغسطس 2010، خلال سبعة أعوام ونصف العام مع الفريق فاز بـ18 لقبا في أكثر العهود إشراقا في تاريخ النادي، وشارك في 334 مباراة تحت قيادة خمسة مدربين مختلفين».

بيرنلي يمدد عقد المدرب دايش حتى 2022

لندن – رويترز: وقع شون دايش مدرب بيرنلي عقدا جديدا لأربع سنوات ونصف السنة مع النادي الانكليزي سيبقيه حتى 2022. وانضم دايش (46 عاما) إلى النادي في اكتوبر/تشرين الاول 2012. ومنذ تعيينه قاد بيرنلي للترقي مرتين إلى الدوري الممتاز. وبعد استمرار الفريق بين الكبار الموسم الماضي باحتلال المركز الـ16، يحتل بيرنلي حاليا المركز الثامن ليحصل دايش على إشادة واسعة من الخبراء. وقال دايش: «خبرتي صغيرة نسبيا بمعايير التدريب وما زلت أتعلم وأسعى للتحسن. لأسباب شخصية اعتقد ان بيرنلي هو افضل مكان لتحقيق هذا الامر. أعمل في أجواء جيدة جدا واستمتع بوجودي. ينتظرني الكثير من العمل». ورغم أن النادي لم يكشف أي تفاصيل مالية ذكرت صحف ان دايش سيحصل على 3.5 مليون جنيه استرليني سنويا.

… ويتعاقد مع الجناح لينون من إيفرتون

لندن – د ب أ: أعلن بيرنلي الإنكليزي، تعاقده مع أرون لينون جناح إيفرتون بدون الإعلان عن قيمة المقابل المادي للصفقة. وخاض لينون 77 مباراة في ثلاثة مواسم قضاها مع إيفرتون سجل خلالها تسعة أهداف. وقبلها سجل لينون 30 هدفا في 364 مباراة مع توتنهام خلال عشرة مواسم قضاها مع الفريق. وقال لينون: «كان بيرنلي الفريق الذي أريد الانضمام له ولا يمكنني الانتظار للبدء، أعتقد أنني ما زلت أملك الكثير كي أقدمه». وأضاف: «أبلغ 30 عاما فقط وما زلت أريد اللعب في أعلى المستويات». وخاض لينون 21 مباراة مع المنتخب الإنكليزي، ولعب في مونديالي 2006 و2010.

شالكه يفتقد لاعب الوسط ماكيني ستة أسابيع

برلين – د ب أ: أعلن شالكه الألماني أنه يتوقع غياب لاعب وسطه ويستون ماكيني لستة أسابيع بعدما كشفت الأشعة الطبية معاناته من تمزق جزئي في أربطة الركبة. وتعرض اللاعب الأمريكي البالغ 19 عاما للإصابة إثر التحام مع فيليكس كلاوس لاعب هانوفر خلال مباراة الفريقين الأحد ضمن الدوري الألماني. وكشفت الفحوص الطبية تعرض ماكيني لتمزق في رباط داخلي للركبة اليمنى، وأوضح النادي أن الحالة لا تتطلب تدخلا جراحيا وإنما سيخضع اللاعب للعلاج.

غالطة سراي يعبر قيصري ويستعيد وصافة الدوري التركي

اسطنبول – د ب أ: استعاد غالطة سراي وصافة الدوري التركي عبر الفوز على مضيفه قيصري سبور 3/1 في المرحلة الثامنة عشرة. وتقدم فيرناندو بولدرين بهدف لغالطة في الدقيقة 20 ثم سجل اوميت بولوت الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 29 و52 وتكفل غاري رودريغز بتسجيل هدف قيصري في الدقيقة الأخيرة. الفوز رفع رصيد غالطة إلى 38 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف باشاك شهير المتصدر، وبفارق نقطتين أمام فناربخشة الثالث، فيما تجمد رصيد قيصري عند 30 نقطة في المركز السادس.

المنتخب السعودي لكرة اليد يتأهل إلى مونديال 2019

الرياض – د ب أ: تأهل المنتخب السعودي لكرة اليد إلى نهائيات كأس العالم 2019، التي ستقام بألمانيا والدنمارك، للمرة التاسعة في تاريخه، بتصدره للمجموعة الأولى ببطولة آسيا المقامة بكوريا الجنوبية، عقب الفوز على عمان 26/20، وتأهله للدور قبل النهائي. وفرض المنتخب السعودي أفضليته على مجريات اللقاء منذ بدايته، وانتهي الشوط الأول بتقدمه 13/10، وبدأ المنتخب السعودي الشوط الثاني بنفس الخطة، واستطاع زيادة الفارق التهديفي إلى أكثر من ستة أهداف، وحافظ على ذلك حتى نهاية المباراة. وبهذه النتيجة تصدر المنتخب السعودي فرق مجموعته الأولى بالدور الرئيسي من البطولة بالعلامة الكاملة بواقع أربع نقاط، فيما بقي عمان بدون أي نقطة. ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الكوري الجنوبي صباح اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الرئيسي للبطولة الآسيوية الثامنة عشرة.