﻿الكرملين يأسف لاستبعاد آهن من المشاركة

موسكو – رويترز: قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين ان موسكو تأسف لعدم السماح لفيكتور اهن المتسابق الروسي المتخصص في التزلج السريع على المضمار القصير وانطون شيبولين المتخصص في منافسات الثنائي وسيرجي اوستوغوف متزلج اختراق الضاحية بالمنافسة في أولمبياد بيونغتشانغ الشتوي بكوريا الجنوبية الشهر المقبل.

وأضاف بيسكوف: «بلغتنا هذه الأنباء المحزنة عبر وسائل الإعلام. إذا ما كان القرار قد اتخذ بالفعل فإننا نأسف لسماعه. نأمل في الحصول على ايضاحات بهذا الشأن». وذكرت وكالة الإعلام الروسية ان المتسابقين الثلاثة لم ترد اسماؤهم ضمن قائمة الرياضيين الروس الذين يحق لهم المنافسة في أولمبياد بيونغتشانغ. وأبلغ ستانيسلاف بوزنياكوف نائب رئيس اللجنة الاولمبية المحلية وكالة الإعلام الروسية ان الرياضيين الثلاثة لم يتم تضمينهم في القائمة التي تضم الرياضيين الروس الذين ستوجه لهم اللجنة الاولمبية الدولية الدعوة للمنافسة في بيونغتشانغ. وأوقفت اللجنة الاولمبية الدولية روسيا الشهر الماضي عن المشاركة في بيونغتشانغ عقب «تلاعب ممنهج» في نظام مكافحة المنشطات في دورة سوتشي الاولمبية 2014، لكنها تركت الباب مفتوحا أمام الرياضيين الذين لا يملكون تاريخا في تعاطي المنشطات للمنافسة تحت اسم «رياضي اولمبي من روسيا». وأضاف بوزنياكوف في إشارة إلى التحقيقات التي أجرتها اللجنة الأولمبية الدولية والتي زعمت وجود انتهاكات لقواعد المنشطات من قبل الرياضيين الروس في اولمبياد سوتشي 2014: «لم ترد أسماء مثل فيكتور آهن وانطون شيبولين وسيرجي اوستوغوف في إجراءات لجنة اوسفالد». وتابع: «لم يتورطوا في أي قضايا تتعلق بالمنشطات وأظهرت الاختبارات التي مروا بها عبر مسيرتهم أنهم من الرياضيين الشرفاء.

بغض النظر عن كل هذا فان أسماءهم ليست موجودة ضمن قائمة المشاركين المحتملين في الاولمبياد». وحول آهن (32 عاما)، المولود في كوريا الجنوبية، الولاء ليصبح مواطنا روسيا في 2011 ومضى قدما ليحصد ثلاث ميداليات ذهبية وبرونزية واحدة في اولمبياد سوتشي 2014. وقلصت اللجنة الاولمبية الدولية الأسبوع الماضي عدد الرياضيين الروس الذين يحق لهم المشاركة في أولمبياد بيونغتشانغ من 500 إلى 389 رياضيا.