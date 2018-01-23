﻿تألق كازينز المذهل يهدي بيليكانز الفوز بعد وقتين إضافيين

واشنطن – رويترز: تألق ديماركوس كازينز بشكل مذهل ليقود نيو أورلينز بيليكانز لانتفاضة رائعة والفوز 132-128 على شيكاغو بولز عقب وقتين إضافيين في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل كازينز 44 نقطة واستحوذ على 24 كرة مرتدة ومرر عشر كرات حاسمة ليصبح أول لاعب منذ ويلت تشامبرلين قبل 50 عاما الذي ينجح على الأقل في تسجيل 40 نقطة والاستحواذ على 20 كرة مرتدة وتمرير عشر مرات حاسمة في المباراة ذاتها. واللاعب الوحيد الذي نجح في تحقيق هذا الإنجاز سابقا هو أوسكار روبرتسون. كما أحرز أنطوني ديفيز 34 نقطة قبل خروجه بسبب الأخطاء الشخصية خلال الوقت الإضافي الأول لكنه ساهم مع كازينز في تحويل بيليكانز تأخره بفارق 18 نقطة في الربع الرابع. وفاز بيليكانز بذلك للمرة الخامسة في ست مباريات. وتصدر جيريان غرانت قائمة لاعبي بولز بعدما سجل 22 نقطة ومرر 13 كرة حاسمة وأضاف زميله روبن لوبيز 22 نقطة أيضا. وسجل كازينز أول خمس نقاط في الوقت الإضافي الثاني قبل أن يرد لوبيز بتسجيل رميتين متتاليتين. وكان بولز متقدما بفارق 18 نقطة قبل سبع دقائق و33 ثانية على نهاية الوقت الإضافي قبل أن يقود كازينز انتفاضة مذهلة لبيليكانز.