﻿شيليتش يبلغ قبل النهائي عقب انسحاب نادال… وادموند يطيح بديميتروف

ملبورن – رويترز: صعد مارين شيليتش إلى الدور قبل النهائي لبطولة استراليا المفتوحة للتنس عقب انسحاب الاسباني رفائيل نادال المصنف الأول بسبب الإصابة بينما كانت النتيجة 3-6 و6-3 و6-7 و6-2 و2-صفر.

وحصل نادال على وقت للعلاج في نهاية المجموعة الرابعة بسبب إصابة واضحة في أعلى الفخذ وعانى بشدة للمضي قدما في المباراة التي أقيمت في الفترة المسائية. وعقب تعرضه لكسر إرساله ليتراجع 2-صفر في المجموعة الخامسة، طلب نادال الانسحاب من اللقاء وصافح حكم اللقاء وشيليتش، وبدا عليه الأسف الشديد تاركا الجماهير المحتشدة في ملعب «رود ليفر» في حالة من الإحباط الشديد. وهذه المرة الثانية فقط التي ينسحب فيها المصنف الأول على العالم خلال 250 مباراة له على صعيد البطولات الأربع الكبرى. وكانت المرة السابقة التي ينسحب فيها نادال من إحدى البطولات الأربع الكبرى خلال دور الثمانية لبطولة استراليا المفتوحة أمام اندي موراي في 2010. وقال نادال الذي بدا وجهه شاحبا: «هذه ليست المرة الأولى هنا. أنا شخص ايجابي… لكنني ضيعت الفرصة اليوم لبلوغ الدور قبل النهائي لإحدى البطولات الكبرى».

ومن بين سبع هزائم في دور الثمانية للبطولات الأربع الكبرى على مدار مسيرته، جاءت خمس منها على الأرضية الزرقاء الصلبة في ملبورن بارك. وقال اللاعب الذي نال 16 لقبا على صعيد البطولات الأربع الكبرى انه شعر بشد في المجموعة الثالثة لكنه لم يتأثر حتى المجموعة الرابعة عندما شعر بوخزة خلال اندفاعه للحاق بالكرة. وأنهى نادال المؤتمر الصحفي بملاحظة محزنة قائلا انه الكثير من اللاعبين باتوا يعانون من الإصابات حاليا. وقال: «البعض ممن يديرون بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين يجب أن يفكروا بعض الشيء في ما يجري». وأضاف: «لا أعرف إذا كان يجب أن يفكروا بعض الشيء في صحة اللاعبين. لا نفكر في ما يجري الآن أثناء لعبنا. توجد حياة لنا عقب نهاية ممارستنا للتنس. لا أعرف ماذا سيحدث لنا في حياتنا المستقبلية إذا واصلنا اللعب على تلك الأرضيات الصلبة». وسيلتقي شيليتش المصنف السادس مع كايل ادموند بحثا عن مكان في نهائي البطولة، حيث ضرب البريطاني ادموند بقوة ليتجاوز المصنف الثالث غريغور ديميتروف 6-4 و3-6 و6-3 و6-4. ولم يظهر اللاعب غير المصنف والبالغ 23 عاما، والذي بلغ لأول مرة دور الثمانية لإحدى البطولات الأربع الكبرى، أي قدر من التوتر ليشق طريقه بقوة بفضل ضرباته الأمامية القوية التي استطاعت الإجهاز على ديميتروف المتوتر.

وعانى اللاعب البلغاري لتقديم أفضل مستوياته والتي قادته للفوز على المرشح الاسترالي نك كيريوس في الدور السابق كما بدا إرساله بعيدا عن أفضل مستوياته. وكسر ادموند إرسال منافسه بشكل حاسم بينما كانت النتيجة 4-4 في المجموعة الأولى وذلك بفضل ضربة أمامية هادرة بعد إرسال ثان ضعيف.

وانتزع ديميتروف المجموعة الثانية لكنه لم يكن مرتاحا بشكل تام أمام ادموند الذي بدا في غاية القوة وكلفه خطأ مزدوج وهو متراجع 3-4 في المجموعة الثالثة غاليا. وتبادل اللاعبان كسر الإرسال في المجموعة الرابعة لكن ادموند كسر إرسال منافسه ثانية ليتقدم 5-4 ويرسل لحسم المباراة. وشهد الشوط الأخير المتوتر ارتكاب ادموند لخطأ مزدوج لكن ضربة إرسال ساحقة دفعته نحو نقطة حسم اللقاء قبل أن يسدد ديميتروف ضربة خلفية إلى خارج الملعب وهو ما أكدته تقنية عين الصقر. وادموند هو اللاعب البريطاني الوحيد في القرعة الرئيسية عقب انسحاب اندي موراي الفائز بثلاثة ألقاب للبطولات الأربع الكبرى بسبب خضوعه لجراحة في أعلى الفخذ. وتفاعل موراي، الذي يتعافى من الجراحة في بلاده، مع انجاز ادموند عبر تويتر قائلا «رائع». وقال ادموند المصنف 49 عالميا: «انه شعور رائع وأنا سعيد للغاية». لكن لن يكون بوسع ادموند تجاوز موراي، المصنف الأول في بريطانيا منذ عام 2006، في التصنيف حتى في حال وصوله للنهائي.

وأضاف ادموند في إشارة لتسليط الأضواء عليه عقب مسيرته الرائعة في ملبورن: «أدرك المشاعر المحيطة بموراي على مدار آخر ثماني سنوات أو أكثر». وتابع: «أعشق الحالة التي أمر بها حاليا والطريقة التي ألعب بها. أبلغ من العمر 23 عاما وهذه هي أول مرة أبلغ فيها الدور قبل النهائي لبطولة كبرى. هذه هي المرة الأولى في واحدة من أكبر الملاعب في العالم. فوزي على لاعب صاحب مكانة مثل غريغور يحمل معه مشاعر عظيمة».

فئة السيدات

حققت إليسه ميرتنز مفاجأة جديدة وأطاحت بالمصنفة الرابعة إيلينا سفيتولينا بالفوز عليها 6-4 و6-صفر لتبلغ قبل نهائي بطولة أستراليا. وفازت الأوكرانية سفيتولينا في تسع مباريات متتالية هذا العام قبل هذه المواجهة لكنها تعثرت تماما أمام البلجيكية المصنفة 37 في لقاء استغرق 73 دقيقة. وسجلت ميرتنز المتحمسة 16 ضربة حاسمة لنقاط لتفوز بالمجموعة الافتتاحية وحافظت على هدوئها لتواصل الضغط على المصنفة الرابعة عالميا في المجموعة الثانية. وستشارك ميرتنز لأول مرة في الدور النهائي لإحدى البطولات الأربع الكبرى وستواجه كارولين فوزنياكي أو كارلا سواريز نافارو.