﻿الدوري الإيطالي: يوفنتوس يهزم جنوى ويواصل مزاحمة نابولي على الصدارة

روما – د ب أ: واصل يوفنتوس حامل اللقب مزاحمته لنابولي على صدارة الدوري الإيطالي بالفوز على ضيفه جنوى 1/صفر في المرحلة الحادية والعشرين.

ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه البرازيلي دوغلاس كوستا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16. الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 53 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف نابولي المتصدر والذي تغلب على اتالانتا 1/صفر، فيما تجمد رصيد جنوى عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر. وبدأت المباراة بضغط مكثف من يوفنتوس بحثا عن تسجل هدف مبكر كاد أن يتحقق بواسطة الألماني سامي خضيرة عبر تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة مرت مباشرة من فوق الشباك. وتصدى حارس جنوه ماتيا بيرين لتسديدة صاروخية من ميراليم بيانيتش من ضربة حرة مباشرة. وجاءت الدقيقة 16 لتشهد هدف السبق ليوفنتوس عبر دوجلاس الذي تبادل التمرير مع ماريو ماندزوكيتش قبل أن يسدد في الشباك.

وكاد بيانيتش أن يحرز الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 22 عبر تسديدة قوية ولكن بيرين وقف له بالمرصاد. وقبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول سجل غونزالو هيغواين هدفا ليوفنتوس لكن الحكم الغاه واحتسب مخالفة ضد المهاجم الأرجنتيني.

واستمر الوضع على ما هو عليه مع بداية الشوط الثاني حيث سيطر يوفنتوس على مجريات اللعب لكن دون فرص حقيقية على مرمى الفريق الضيف، في الوقت الذي اعتمد فيه جنوه على الهجمات المرتدة التي لم تشكل أي خطورة على الحارس فوسيتش تشيزني. ووصل يوفنتوس بفرصتين خطيرتين لمرمى جنوه عبر تسديدتين من خضيرة وبيانيتش لكن دون أن ينجح أي منهما في هز الشباك. وبمرور الوقت تراجع إيقاع اللعب كثيرا دون أي فرص حقيقية على المرميين ولم يتمكن يوفنتوس من تسجيل مزيد من الأهداف كما لم يبذل جنوى ما يشفع له في تسجيل هدف التعادل.