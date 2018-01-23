﻿سوانزي يصعق ليفربول ويهزمه في الدوري

لندن – د ب أ: اقتنص سوانزي المتذيل فوزا ثمينا من ضيفه ليفربول 1/صفر في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي.

ويدين سوانزي بالفضل في هذا الفوز لمدافعه ألفي ماوسون الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41. واهدر ليفربول بذلك فرصة اقتناص المركز الثالث من تشيلسي وظل في المركز الرابع أما سوانزي سيتي فظل في المركز العشرين الأخير برغم الفوز. ورفع سوانزي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الأخير بفارق الأهداف خلف وست بروميتش التاسع عشر ونقطتين خلف ساوثهامبتون الثامن عشر وثلاث نقاط عن أولى مراكز الأمان. وتجمد رصيد ليفربول عند 47 نقطة في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط خلف تشلسي الثالث. وحقق سوانزي فوزه الخامس هذا الموسم مقابل خمسة تعادلات و14 هزيمة فيما مني ليفربول بالهزيمة الثالثة مقابل 13 انتصارا وثمانية تعادلات.