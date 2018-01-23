﻿الدوري الانكليزي: مانشستر يونايتد يتعاقد مع أليكسيس سانشيز من أرسنال في صفقة تبادلية تضم مختاريان

مانشستر – رويترز: أعلن مانشستر يونايتد وأرسنال المنافسان في الدوري الإنكليزي تعاقد يونايتد مع المهاجم التشيلي اليكسيس سانشيز من أرسنال في صفقة انتقل بموجبها لاعب الوسط هنريخ مختاريان إلى النادي اللندني. وانضم سانشيز (29 عاما)، الذي كان عقده ينتهي مع أرسنال بنهاية الموسم الحالي، إلى يونايتد بعد انسحاب غريمه مانشستر سيتي المتصدر من سباق التعاقد مع الدولي التشيلي.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن سانشيز، الذي سيرتدي القميص الشهير رقم سبعة، انضم للنادي في عقد مدته أربع سنوات ونصف العام بينما أعلن أرسنال أن قائد منتخب أرمينيا مختاريان، الذي أكمل عامه 29 الأحد، وقع عقدا طويل الأمد مع النادي. وقال سانشيز: «السعادة لا تسعني بالانضمام إلى أكبر ناد في العالم. فرصة اللعب في هذا الملعب التاريخي (أولد ترافورد) والعمل مع جوزيه مورينيو شيء لا يمكن رفضه. فخور لأنني أصبحت أول لاعب من تشيلي ينضم للفريق الأول لمانشستر يونايتد وأتمنى أن أثبت لجماهيرنا في جميع أنحاء العالم لماذا حرص النادي على التعاقد معي».

وغاب سانشيز عن فوز أرسنال 4-1 على كريستال بالاس يوم السبت الماضي في الدوري للخضوع للفحص الطبي في مانشستر في اليوم التالي. وكان بإمكان سانشيز أن ينضم في صفقة انتقال حر إلى أي ناد يريد بعد انتهاء عقده خلال نحو أربعة شهور لكن بعد إحجام سيتي عن إتمام الصفقة لأسباب مالية حث مورينيو ناديه على ضمه.

وقال مورينيو: «أليكسيس أحد أفضل المهاجمين في العالم وسيكمل مجموعتنا من المهاجمين الشبان والموهوبين. سيضيف لنا الطموح والقوة والشخصية وكذلك المقومات التي يتسم بها لاعبو مانشستر يونايتد. كما أنه من اللاعبين الذين يضيفون قوة للفريق ويجعلون الجماهير تشعر بالفخر بفكر ناديهم ومكانته». وكان سانشيز قريبا من الانضمام إلى السيتي في نهاية أغسطس آب الماضي خلال فترة الانتقالات الصيفية لكن الصفقة فشلت لعدم قدرة ارسين فينغر مدرب أرسنال على التعاقد مع بديل. وسجل الدولي التشيلي 80 هدفا في 166 مباراة منذ انضمامه للنادي اللندني مقابل 35 مليون جنيه استرليني في يوليو تموز 2014 وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي عامي 2015 و2017 وسجل في المباراتين النهائيتين. وشعر سانشيز بخيبة أمل لعدم تأهل أرسنال للعب في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أعقبها صدمة أخرى بفشل تشيلي في الصعود لنهائيات كأس العالم في روسيا العام الحالي. وأصبح الانتقال إلى أحد قطبي مانشستر خيارا أفضل من التوقيع على عقد جديد مع أرسنال الذي أراد ضم مخيتاريان في صفقة تبادلية وأبدى لاعب الوسط الأرميني سعادته بالانضمام للنادي اللندني.

وانضم مختاريان إلى أرسنال بعد 18 شهرا قضاها في يونايتد شارك خلالها في 39 مباراة لكنه سجل خمسة أهداف فقط. وقال مختاريان: «أنا سعيد للغاية بإنهاء هذه الصفقة وسعيد أيضا للوجود هنا. حلمي أصبح حقيقة بالانضمام إلى أرسنال لأني دائما كنت أحلم باللعب في هذا النادي. الآن أنا هنا وسأبذل قصارى جهدي من أجل النادي وكتابة تاريخ لي هنا». وقال فينغر: «هنريخ لاعب متكامل. فهو يصنع الفرص ويدافع بشكل جيد ويمكنه اللعب في أكثر من مركز وملتزم للغاية. يجب أن أقول إنه لاعب يملك كافة المميزات». وكان مختاريان عنصرا أساسيا في تشكيلة يونايتد في بداية هذا الموسم لكنه ابتعد عن خيارات مورينيو وبدأ مباراة واحدة في اخر 13 مباراة في الدوري. وانضم إلى يونايتد بعقد مدته أربع سنوات في يوليو تموز 2016 دون الكشف عن التفاصيل المالية قادما من بروسيا دورتموند الألماني حيث كان أحد أفضل لاعبي الوسط المهاجمين في أوروبا.

وقبل انضمامه إلى دورتموند في 2013 قضى مخيتاريان أربع سنوات في دونيتسك بأوكرانيا حيث لعب في ميتالورغ قبل أن ينضم إلى شاختار الذي ساعده على الفوز بثنائية الدوري والكأس في ثلاثة مواسم متتالية بين عامي 2011 و2013. وواصل تألقه ليصبح أبرز لاعبي أرمينيا والهداف التاريخي للمنتخب برصيد 25 هدفا في 70 مباراة.