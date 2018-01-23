﻿لقاء حاشد في نقابة الصحافة اللبنانية يدعو وزير الداخلية لوقف فيلم سبيلبرغ المستعد للموت من أجل إسرائيل

بيروت – «القدس العربي» : مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل والداعمين له عنوان دائم في الحياة اللبنانية السياسية والثقافية. ففي لبنان يمكن لوزير أن يخالف القانون، ويمكن لمواطن أن يرى في منع عرض أفلام ستيفن سبيلبرغ «خشبية ثقافية وتخلف فكري». أو يستند آخر إلى طروحات ترى في التطبيع مع العدو «وجهة نظر».

فيما يعلن سبيلبرغ بوضوح وشفافية مطلقة استعداده للموت من أجل إسرائيل، ويتبرع لها بمليون دولار خلال عدوانها على لبنان لمدة 33 يوما، والذي ذهب ضحيته أكثر من 1500 مواطن. دون لبس يقول هذا المخرج الأمريكي الألماني الأصل بأنه صهيوني، وفيلمه الجديد أخذ طريقه إلى الصالات اللبنانية منذ الخميس الماضي بعد إذن من وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي اعترض على منع من لجنة الرقابة في الامن العام، والتي استندت في ذلك إلى قرار لجنة المقاطعة في جامعة الدول العربية الصادر سنة 2006. فهذا القرار وضع سبيلبرغ على اللائحة السوداء بعد تبرعه السخي للإحتلال.

في نقابة الصحافة اللبنانية عقد قبل ظهر أمس «لقاء وطني عام رفضاً لمحاولات التطبيع» بدعوة من الجمعية اللبنانية لمقاطعة إسرائيل، المنظمات الشبابية والقوى الوطنية والإسلامية. لقاء واسع شهد حضوراً حاشداً سياسياً ودينياً تليت خلاله كلمات عدة ولم يخرج بتوصيات محددة، لكنه أعلن استمرار مناهضة التطبيع الناعم المقبل علينا عبر الثقافة. وحده الدكتور عبد الملك سكرية عضو «حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان» دعا وزير الداخلية للعودة عن قراره. واستغرب وضع التطبيع في خانة وجهة النظر في بلد تعرّض لإعتداءات صهيونية على مدى سبعة عقود ذهب ضحيتها الآلاف، وأن تفتح صالات السينما لمخرج تبرع للعدو خلال عدوانه على لبنان.

وفند سكرية في كلمته أهم المخاطر التي تضمنها قرار وزير الداخلية وهي: اهانة جهاز الرقابة في الأمن العام اللبناني. الدوس على قانون مقاطعة اسرئيل. غض الطرف عن اللائحة السوداء الصادرة عن جامعة الدول العربية. تغليب ثقافة الاستسلام على ثقافة المقاومة. جرح مشاعر الشعب اللبناني الذي عاني ولا يزال من تبعات الاحتلال. قرار شكل صفعة لكل أحرار العالم المقاطعين لإسرائيل أمثال روجير ووترز وغيره من الذين تكبدوا خسارات مالية كبيرة من جراء التزامهم بالمقاطعة.

والكاتبة الأمريكية أليس ووكر. وألاف الأكاديميين حول العالم من الولايات المتحدة، كندا وأوروبا والذين قاطعوا الجامعات الصهيونية. إضافة إلى ملايين الطلبة والبلديات أمثال بلدية برشلونة.

وختم مخاطباً وزير الداخلية قائلاً: في بلاد العجائب والغرائب نطلب من وزير الداخلية تطبيق القانون. ونطلب منه التراجـع عن الخـطأ بنـاء لمبـدأ «التراجـع عن الخطأ فضـيلة».

ومن ثم كانت كلمة لرئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ ذكر فيها أن «اليابان أكثر التزاماً بقرار المقاطعة من لبنان». ورفض الاجتهاد أو التبرير في مسألة التطبيع تحت عنوان «الحريات، السينما أو الفن». وتحدث النائب السابق زاهر الخطيب باسم الأحزاب الوطنية والإسلامية. فيما لفت ايهاب المقداد باسم المنظمات الشبابية إلى «محاولات الخطاب التطبيعي اعادة تموضعه». وتوجه ل»اشباه المثقفين» بالقول «ما لم يأخذه العدو بالحرب والقتال لن يأخذه بالسياسة الناعمة، فالإعلام والثقافة هما الأخطر». ودعا للإعتصام في دور السينما.

رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد قال في بداية كلمته: المجتمع الذي لا يملك قضية هو كم مهمل، والوطن الذي لا يملك قضية هو أرض مستباحة. ومقاومة التطبيع مؤشر على مستوى الحضارة، والإعتزاز بالوطن. لكن وضع لبنان شاذ كما هي العادة. ووجد في اللقاء أكثر من اعتراض على فيلم، بل موقف من مخرج يقف في صف العدو ويمول اعتداءاته علينا. مخرج يوظف فنه للترويج لعنصرية الكيان الصهيوني.

ويجاهر بالقول «أنا مستعد للموت من اجل إسرائيل»، فيما يخجل بعضنا من القول إنه مستعد للموت من أجل لبنان.