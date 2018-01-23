﻿لا دليل يؤكد أي تأثير للماريجوانا على القلب

نيويورك ـ رويترز: قال باحثون إن دراسة منهجية لم تتوصل إلى أدلة كافية تثبت أي تأثير سلبي أو إيجابي للماريجوانا في صحة القلب والأوعية الدموية.

وقالت الدكتورة ديفيا رافي من مركز رايت الطبي في سكرانتون في ولاية بنسلفانيا وسالوميه كيهاني من جامعة كاليفورنيا «الدراسات القليلة التي رأت وجود منفعة محتملة كانت قائمة على الملاحظة وعارضتها دراسات أكثر قوة وامتدادا تحدثت عن آثار ضارة محتملة».

وأضافوا «بعد التغيير الجديد في السياسات فإن من المرجح أن يتعامل الأطباء مع آثار تعاطي الماريجوانا لا سيما بين المرضى في مرحلة منتصف العمر الذين يعانون من أمراض بالفعل. وفي المرحلة الراهنة لدينا القليل من البيانات عن الأضرار المحتملة المتصلة بالتعاطي لكي نخطر الأطباء».

وحلل الباحثون بيانات دراسات قائمة على الملاحظة باللغة الإنكليزية لبالغين يتعاطون الماريجوانا بأي شكل وتفاقمت لديهم عوامل خطر لأمراض القلب والأوعية الدموية مثل فرط سكر الدم والسكري وارتفاع مستوى الكولسترول والدهون بشدة في الدم والسمنة أو العواقب المترتبة على الإصابة بمرض القلب والعدد الإجمالي لحالات الوفاة. ونُشرت جميع هذه الدراسات بين يناير كانون الثاني عام 1975 وسبتمبر أيلول عام 2017.

ونشرت الدراسة في دورية حوليات الطب الباطني الإلكترونية وأفادت بأن 13 من هذه الدراسات اختبرت الصلة بين تعاطي الماريجوانا وعوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بينما ركزت 11 منها على النتائج الطبية.

وأظهرت ست دراسات قائمة على الملاحظة استفادة الأيض من تعاطي الماريجوانا لكن هذه النتائج لا تدعمها دراسات أخرى. وذكر الباحثون أن الأدلة غير كافية على أثر الماريجوانا في مرض السكري أو ارتفاع مستوى الكولسترول والدهون في الدم أو الجلطات أو أمراض القلب والأوعية الدموية أو العدد الإجمالي للوفيات.