الثلوج تحاصر 9 آلاف سائح في منتجع سويسري

دافوس ـ الأناضول:تحاصر الثلوج الكثيفة نحو 9 آلاف سائح في منتجع «زيرمات» جنوب سويسرا، فيما أخلت السلطات 30 منزلا تحسّبا لخطر الانهيار الثلجي، في مدينة دافوس شرق البلاد، حيث تعقد الدورة 48 للمنتدى الاقتصادي العالمي.

ووفق بيان صدرأمس الثلاثاء، عن مكتب السياحة في «زيرمات» (حكومي) فإن 9 آلاف سائح محاصرين منذ السبت الماضي في المدينة، بينما تمكن 500 سائح من المغادرة، الأحد الماضي، إلى مناطق آمنة عبر المروحيات بعد دفع 70 فرنكا سويسريا (ما يعادل 72.8 دولار).

وقال رئيس بلدية «زيرمات» رومي بينر، في تصريحات إعلامية، إن المروحيات غير قادرة على تلبية الطلبات الكبيرة لإجلاء المحاصرين، بسبب تخصيصها لإجراءات الأمن في البلاد.

وأشار إلى أن ألفا و200 شخص ينتظرون دورهم للإجلاء عبر المروحيات.

وتسببت الثلوج في إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى «زيرمات» التي تعدّ من أشهر منتجعات التزلج في جبال الألب، كما توقفت رحلات القطار إليها.

وفي دافوس حيث تعقد الدورة 48 للمنتدى الاقتصادي العالمي، تم إخلاء 30 منزلا بسبب خطر الانهيار الجليدي، وفق تقارير إعلامية.

ومطلع الشهر الجاري، حاصرت الثلوج نحو 13 ألف سائح في «زيرمات» كما انقطع التيار الكهربائي في المدينة.