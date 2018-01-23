﻿دول المغرب تطلب اعتبار «الكسكس» من التراث العالمي

الجزائرـ أ ف ب: سيدرس خبراء في دول المغرب مشروعا «مشتركا» لإدراج طبق الكسكس الشهير في شمال أفريقيا في قائمة التراث العالمي للبشرية التي تعدها اليونسكو على ما أعلن المركز الوطني الجزائري للبحوث في عصور ما قبل التأريخ، التأريخ وعلم الإنسان.

وقال سليمان حاشي، لوكالة الأنباء الجزائرية «ملف إدراج الكسكس في التراث العالمي مشروع مشترك لدول المغرب».

وأضاف إنه يتم إعداد الملف وستعقد اجتماعات لخبراء من هذه الدول قريبا من دون أن يعطي أي تفاصيل أخرى حول هؤلاء الخبراء أو المواعيد المتوقعة لهذه الاجتماعات.

والكسكس الذي تجاوزت شهرته حدود المغرب موضوع حساس في المنطقة. فكل من الجزائر والمغرب وتونس يؤكد أنه مهد هذا الطبق التقليدي.

في أيلول/سبتمبر 2016 تسبب إعلان الجزائر نيتها إدراج موسيقى الراي والكسكس في قائمة التراث العالمي غير المادي للبشرية في غضب المغرب الخصم السياسي والمنافس الثقافي لها.

وردا على أسئلة وكالة الأنباء الجزائرية قالت الباحثة في المركز لويزة غاليز، ان الكسكس طبق يعود إلى آلاف السنين وهو ملك لشعوب عدة.