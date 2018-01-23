﻿سهام العزوي ملكة جمال أمازيغ المغرب

الرباط ـ «القدس العربي» فازت الطالبة سهام العزوي ذات الـ 24 عاما، بلقب ملكة جمال الأمازيغ في المغرب، في إطار مسابقة «ميس أمازيغ» التي نظمتها جمعية «إشراقة أمل» في مدينة أغادير. والفائزة طالبة جامعية في السنة الأولى تخصص اقتصاد في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، في جامعة ابن زهر في أغادير، وتحمل دبلوما في تسيير المقاولات عام 2017. وحصلت على اللقب متفوقة على 11 متنافسة، بتصويت اللجنة والجمهور.

وعبرت العزوي عن سعادتها بالتتويج بلقب ملكة جمال الأمازيغ.

وأضافت أن الهدف من مشاركتها في المسابقة هو التعريف بالثقافة الأمازيغية.