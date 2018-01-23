سيتي ينهي مغامرة بريستول ويبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي

أنهى مانشستر سيتي مغامرة بريستول سيتي فريق الدرجة الثانية المكافح بعدما تغلب عليه بصعوبة 3-2، الثلاثاء، ليتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم.

كان سيتي، متصدر الدوري الممتاز، فاز 2-1 بشق الأنفس على بريستول في ذهاب الدور قبل النهائي بفضل هدف سيرجيو أغويرو في الوقت المحتسب بدل الضائع وكرر تفوقه اليوم ليحسم المواجهة بنتيجة إجمالية 5-3.

وينتظر سيتي مواجهة أرسنال أو تشيلسي في نهائي الكأس.

تقدم سيتي 2-صفر بفضل ثنائية ليروي ساني وأغويرو لكن بريستول انتفض بين جماهيره وأدرك التعادل 2-2 بعد هدفين من مارلون باك وأدين فلينت.

لكن كيفن دي بروين أفسد فرحة بريستول وانتزع الانتصار لسيتي في الوقت المحتسب بدل الضائع.

(رويترز)