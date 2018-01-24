روسيا تلغي عرض فيلم “مهين” عن وفاة ستالين

موسكو: قالت روسيا يوم الثلاثاء إنها ألغت عرض الفيلم الدرامي الساخر (وفاة ستالين) للمخرج البريطاني أرماندو لانوتشي مشيرة إلى أن كثيرا من الروس سيجدونه سخرية مهينة للماضي السوفيتي للبلاد.

وشاهد الفيلم في عرض خاص مسؤولون ومستشارون من وزارة الثقافة. ويركز الفيلم على التناحر والطعن من الخلف بين أوثق حلفاء الزعيم السوفيتي الراحل وهم يتنافسون على السلطة بمجرد وفاته عام 1953.

وقال وزير الثقافة الروسي فلاديمير ميدينسكي يوم الثلاثاء إن وزارته تلقت عددا من الشكاوى بعد العرض مما دفعه لسحب ترخيص عرض الفيلم في دور السينما للجمهور.

وأضاف ميدينسكي في بيان “كثيرون من الجيل القديم وغيرهم سينظرون إليه كسخرية مهينة لكل الماضي السوفيتي لبلاد هزمت الفاشية”.

وقال إن وزارته أبلغت موزع الفيلم إنه من غير الملائم عرض الفيلم عشية الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للانتصار في معركة ستالينجراد بالحرب العالمية الثانية التي فقد فيها كثير من الجنود السوفييت أرواحهم من أجل المدينة التي تحمل اسم ستالين.

لكنه قال إن الموزع لم يستجب للتحذير.

وقال ميدينسكي “لا توجد لدينا رقابة… لا نخشى النقد والتقييمات غير السارة للتاريخ. لكن هناك خطا أخلاقيا فاصلا بين التحليل النقدي للتاريخ وبين تدنيسه”.(رويترز)