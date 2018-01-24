قسد: مقتل 8 من الجنود الأتراك والقوات الموالية لهم في محيط عفرين

القاهرة: أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي يشكل المسلحون الأكراد أبرز مكون فيها، مقتل ثمانية من الجنود الأتراك والقوات الموالية لهم في عملية نوعية في محيط منطقة عفرين شمال غربي سوريا.

وقالت (قسد) في بيان، إن العملية نُفذت بعد منتصف ليلة الثلاثاء/الأربعاء في محيط دير سمعان جنوب شرق مقاطعة عفرين بمحاذاة ناحية شيراوا، “ضد جنود جيش الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزين هناك، ما أسفر عن مقتل ثمانية من عناصر الجيش التركي ومرتزقته”.

وأشارت (قسد) في البيان، الذي نقلته وكالة “هاوار” الكردية السورية، إلى أنه لم يتم التأكد إذا كان القتلى من الجنود الأتراك أو المسلحين الموالين لهم.

يأتي هذا بينما تتواصل الاشتباكات بين المسلحين الأكراد من جهة، وبين القوات التركية والموالية لها من جهة أخرى في محيط عفرين، بعدما أطلقت تركيا مطلع الأسبوع حملة ضد المدينة التي يسيطر عليها المسلحون الأكراد.(د ب أ)