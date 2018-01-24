قسد: مقتل 8 من الجنود الأتراك والقوات الموالية لهم في محيط عفرين
القاهرة: أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي يشكل المسلحون الأكراد أبرز مكون فيها، مقتل ثمانية من الجنود الأتراك والقوات الموالية لهم في عملية نوعية في محيط منطقة عفرين شمال غربي سوريا.
وقالت (قسد) في بيان، إن العملية نُفذت بعد منتصف ليلة الثلاثاء/الأربعاء في محيط دير سمعان جنوب شرق مقاطعة عفرين بمحاذاة ناحية شيراوا، “ضد جنود جيش الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزين هناك، ما أسفر عن مقتل ثمانية من عناصر الجيش التركي ومرتزقته”.
وأشارت (قسد) في البيان، الذي نقلته وكالة “هاوار” الكردية السورية، إلى أنه لم يتم التأكد إذا كان القتلى من الجنود الأتراك أو المسلحين الموالين لهم.
يأتي هذا بينما تتواصل الاشتباكات بين المسلحين الأكراد من جهة، وبين القوات التركية والموالية لها من جهة أخرى في محيط عفرين، بعدما أطلقت تركيا مطلع الأسبوع حملة ضد المدينة التي يسيطر عليها المسلحون الأكراد.(د ب أ)
اسأل الله لهم الرحمة الواسعة وهم بعون الله شهداء الأمة الإسلامية قاطبة. الله يوفق بقيه زملائهم ويكلل جهودهم بالنصر المبين ة.
لكم كل التحية و الشكر يا جنود تركيا العظيمة و يا أبطال سوريا الرافضين للخنوع للطاغية.
الأتراك جنود احتلال وسيلقون جزاء المحتل الغاشم على يد المقاومين أصحاب الأرض.
الجيش التركي (المُهان والمفكك) سيلقى الويلات لأنه غير متعود على حرب العصابات التي عادة ما تنهجها المقاومة.
يسقط الاحتلال العثماني الغاشم وتحيا الأمة العربية