العاهل الأردني: أفضل رؤية النصف الممتلئ من الكأس في العلاقات مع إسرائيل
تل أبيب: قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إنه يفضل “رؤية النصف الممتلئ من الكأس في العلاقات مع إسرائيل”.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلي الأربعاء عن الملك عبد الله القول في تصريح لموفد “صوت إسرائيل” على هامش مشاركته في منتدى دافوس إنه “يفضل رؤية النصف الممتلئ من الكأس في العلاقات مع إسرائيل وأن يبقى متفائلا”.
وقال: “حتى بعد أزمة السفارة الإسرائيلية في عمان والاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل يمكن المضي قدما في بلورة حل سياسي في حال أبدت الأطراف المعنية الرغبة في ذلك”.
وكان الأردن أعلن مؤخرا أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تلقّت مذكرة رسمية من وزارة الخارجية الإسرائيلية عبّرت فيها عن أسف الحكومة الاسرائيلية وندمها الشديدين إزاء حادثة السفارة الإسرائيلية في عمّان التي وقعَت في تموز/ يوليو من العام الماضي وأسفرت عن مقتل أردنيين اثنين، وهي الحادثة التي أدت إلى توتر شديد في العلاقات بين الجانبين.
لسبب لا أدريه، فان كوؤس الويسكي عادة ما تكون نصف ممتلئة
كيف لنا أن نعجب من غطرسة الصهاينه ! يحق لهم العربدة عندما تكون القيادة متفائلة بمزج غريب لواقع منهزم. وعلى رأى المثل “كل يغنى على ليلاه” رحم الله شعوبا لم تفق من كابوس التطبيل وكان في عون شعوبا تقبض على الجمر لأنها فهمت المعادلة.
و الله يا جلالة الملك مع إحترامي الشيديد لشخصك الكريم ….
الناس مش شايفه أي كأس من أساسه عشان نشوف النصف الممتلئ من الفاضي !!
TO LIVE IN PEACE AND HARMONY LIFE …. THE DECAY MUST BE EXTRACTED NO TO KEEP IT TO MAKE MORE CATASTROPHEISM ….. HAVE ANICE TIME GOOD LUCK
هل للملك عبد الله أن يقول لنا ما هو في نصف الكأس المملوء؟ هل هو عدوان إسرائيل وخرق قرار التقسيم في إحتلال نصف الدولة التي أقرت لتكون الدولة الفلسطينية حسب القرار وإحتلالها ل 78% من فلسطين التاريخية؟ أم في تطهيرها العرقي لأكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني من مسلميه ومسيحييه وسرقة أرضهم وبيوتهم المفروشة وبنوكهم ومزارعهم ومصانعهم وجميع أملاكهم؟ أم في عدوانها عام 1967 وإحتلالها لكل فلسطين وأراض عربية وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين؟ أم في بناء المستعمرات اليهودية والعقوبات الجماعية ضد الشعب الفلسطيني؟ أم في مصادرة أراضيه وهدم منازله وتيتيم أبنائه وبناته؟ أم في خرقها الشنيع للقوانين والقرارات الدولية؟ أم .. أم .. أم .. نريد أن نسمع منك ما هو نصف الكأس الممتلئ يا سمو الملك؟
الكأس فارغة من أساسها …..