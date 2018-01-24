قوات سوريا الديمقراطية: مزاعم تركيا بوجود الدولة الإسلامية في عفرين كاذبة

بيروت: قالت قوات سوريا الديمقراطية إن الجيش التركي زعم أن لتنظيم الدولة الإسلامية وجوداً في منطقة عفرين بشمال غرب سوريا التي يستهدفها بعمليته واتهمه بتضليل الرأي العام العالمي.

وقال ريدور خليل المسؤول الكبير بقوات سوريا الديمقراطية “العالم كله يعرف إن داعش غير موجود في عفرين”.

وكان الجيش التركي قال الثلاثاء إن 260 على الأقل من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية وتنظيم الدولة الإسلامية قتلوا في عمليته بعفرين.

وأضاف خليل أن الجيش التركي يبالغ كثيراً في عدد القتلى في صفوف قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب غير أنه أكد سقوط قتلى ولكنه رفض ذكر عددهم.

وقال “نعم هناك شهداء وهناك قتلى في صفوف وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية ولكن أتحفظ على الرقم”.

وذكر أيضاً أن قوات سوريا الديمقراطية قتلت العشرات من الجنود الأتراك والمقاتلين المتحالفين معهم من الجيش السوري الحر إلا أنه لم يتمكن من ذكر عدد محدد. (رويترز)