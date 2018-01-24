بدء العد التنازلي لإغلاق ملف تسويات قضايا الفساد في السعودية تمهيدا لإحالة بقية المتهمين للنيابة

الرياض: أفاد تقرير إخباري سعودي بأن العد التنازلي لإغلاق ملف التسويات المتصلة بقضايا الفساد بدأ تمهيدا لإحالة بقية المتهمين للنيابة العامة في المملكة.

وذكرت صحيفة “سبق” الإلكترونية السعودية في وقت مبكر من صباح الأربعاء أن “نتائج التحقيقات أسفرت عن موافقة معظم الموقوفين على التسوية، فيما أُسقطت التهم عن 90 موقوفًا؛ وأُطلق سراحهم، ولا يزال 95 آخرون موقوفين حتى الآن”.

وأضافت أن “التسويات التي وافق عليها غالبية الموقوفين تضمنت مبالغ نقدية وعقارات وأصولا أخرى”.

ونقلت عن النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب تأكيده عدم وجود أي انتهاكات بحق الموقوفين، وأن جميعهم مُكنوا من الاستعانة بمحامين، وأنه لا توجد قيود على تحركات المطلق سراحهم.

وكانت الـ80 يوما الماضية قد سجلت عددا من المنعطفات في ملف قضايا الفساد، بدأ باستدعاء اللجنة العليا لمكافحة الفساد 350 شخصًا، بينهم متهمون، وشهود في بعض القضايا، وأشخاص للإدلاء بمعلومات، ولاحقا قام عدد من الموقوفين بالتوصل إلى اتفاقيات تسوية مع السلطات ومن ثم إطلاق سراحهم.(د ب أ)