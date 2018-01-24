الإحتلال الإسرائيلي يهدم منزل فلسطيني في الأغوار الشمالية

الأغوار الشمالية: هدم الجيش الإسرائيلي، منزل فلسطيني قيد الإنشاء، في منطقة “الجفتلك”، بالأغوار الشمالية بالضفة الغربية، صباح الأربعاء، بحجة عدم وجود ترخيص للبناء.

وأفاد شهود عيان بأن جرافات إسرائيلية اقتحمت المنطقة برفقة قوة عسكرية، وشرعت بهدم منزل تعود ملكيته لـ”إيهاب بركات”، المتواجد حالياً في الأردن مع عائلته.

وذكر سمير بركات شقيق صاحب المنزل، أنه منذ نحو ثلاثة شهور تم إخطار المنزل بالهدم من قبل السلطات الإسرائيلية، بحجة عدم وجود ترخيص للبناء.

وأشار إلى أن أهالي القرية، والعائلة، تفاجأت صباحاً بالاقتحام والشروع بالهدم، حيث لم تبلغ السلطات الإسرائيلية العائلة بموعد الهدم.

وقال إن شقيقه يبني المنزل على أرضه المسجلة باسمه.

وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء في منطقة الأغوار، بذريعة أنها تابعة للإدارة الإسرائيلية، بحسب اتفاق أوسلو.

ويعاني أهالي الأغوار من المضايقات الإسرائيلية بحقهم، والتي تهدف لترحيلهم عن أرضهم، وتمكين الجانب الإسرائيلي من الاستيلاء عليها، بحسب مسؤولين فلسطينيين. (الأناضول)