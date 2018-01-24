نتنياهو يلتقي ترامب الخميس في دافوس

القدس المحتلة: يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري.

أفاد بذلك بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وكان آخر لقاء بين نتنياهو وترامب انعقد في سبتمبر/ أيلول الماضي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وسيكون لقاء نتنياهو وترامب الرابع منذ تولى الأخير منصبة كرئيس للولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني 2017.

وكان نتنياهو غادر إسرائيل، مساء الثلاثاء، في طريقه إلى سويسرا دون أن يحدد مكتبه عدد أيام زيارته هناك.

وقال نتنياهو للصحفيين: “أغادر البلاد إلى دافوس وهو أهم منتدى اقتصادي في العالم. سأعزز هناك مكانة إسرائيل التي قد تبلورت كدولة عظمى تكنولوجيا. وتم التعبير عن ذلك في الزيارة التي قمت بها الأسبوع الماضي إلى الهند، وسيتم التعبير عن ذلك خلال اللقاءات التي سأعقدها مع رؤساء الدول والشركات التجارية التي تعتبر الأكبر في العالم”.

وأضاف، حسب بيان لمكتبه: “هذا يساعدنا في توسيع رقعة علاقاتنا الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية، وهذا يخدم الاقتصاد الإسرائيلي والمواطنين الإسرائيليين وأيضا أمن دولة إسرائيل”.

ولفت نتنياهو إلى أن “من بين الزعماء الذين سألتقي بهم هناك سيكون كل من الرئيس الفرنسي إيماويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل”.

وقال: “سأقول لهما إن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون بمثابة الفرصة الأخيرة للقيام بمحاولة لإدخال تعديلات حقيقية وليست شكلية على الاتفافية النووية الخطيرة مع إيران”.

وأضاف: “في أي حال، مع هذه الاتفاقية أو بدونها، سياستنا تقضي بمنع تسلح النظام الإرهابي في إيران بأسلحة نووية ما سيشكل خطرا علينا وعلى الشرق الأوسط وعلى العالم بأسره”. (الأناضول)