جلسة لمجلس الأمن غدا لبحث الموضوع الفلسطيني

رام الله - قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن مجلس الأمن الدولي، سيعقد غدا جلسة “عادية”، لمناقشة الملف الفلسطيني.

وقال وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، تيسير جرادات إن الجلسة ستُعقد بطلب من الجانب الفلسطيني، عبر دولة الكويت ممثل المجموعة العربية في المجلس.

وكان مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة رياض منصور، قد قال إن اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي سيعقد غدا (25 يناير/كانون ثاني الجاري)، لوضع أعضاء المجلس “أمام مسؤولياتهم، فيما يتعلق بضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة”.

وقال منصور في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم إن اجتماعاً آخر سيعقد لمجلس الأمن في 22 من فبراير/شباط القادم، لبحث ذات الموضوع، واستعراض “حالة الشعب الفلسطيني منذ خمسين عاماً إضافة الى بحث قضية وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين الأممية (الأونروا)”.

وقال منصور:” نحن نجري مشاورات حول الأمر مع الدول، ونأمل في النجاح بالحصول على الأصوات اللازمة من أجل طرح موضوع التصويت على حصولنا على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، رغم علمنا أن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض، الفيتو”.

ووفق قوانين مجلس الأمن، يتطلب طرح أي مشروع قرار للتصويت أمام أعضاء المجلس الخمسة عشر، الحصول على تسعة أصوات من الأعضاء مسبقاً، توافق على طرحه.

وقام الفلسطينيون بهذه الخطوة عام 2012 لكن الولايات المتحدة استخدمت الفيتو ضد القرار.

وتأتي هذه المحاولات في ظل إعلان الفلسطينيين عن سعيهم لإيجاد بديل عن الولايات المتحدة الأمريكية، يرعى عملية السلام، بعد قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي أعلنه في 6 ديسمبر/كانون أول الماضي، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. (الأناضول)