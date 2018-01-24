محكمة برتغالية تأمر بإجراء تحليل نفسي على رجل توفي قبل سنتين

لشبونة: طلبت محكمة في جنوب البرتغال رسميا من مستشفى القيام بتحليل نفسي لرجل توفي قبل سنتين بغية حل قضية ميراث على ما افاد المستشفى المعني.

وقالت آنا ماتوس بيريس مديرة قسم الطب النفسي في مركز بيجا الاستشفائي (جنوب) “كان الامر مضحكا جدا عندما تلقيت منتصف كانون الثاني/ يناير هذا الطلب، لم يسبق لي أن رأيت شيئا من هذا القبيل منذ بدأت عملي قبل 25 عاما”.

ويلجأ القضاة عادة إلى اقسام الطب النفسي في المستشفيات للقيام بتحاليل كهذه بسبب وجود ثلاثة مراكز تجري فحوصات كهذه في البلاد وترزح تحت الملفات الكثيرة.

وامام هذا الطلب الغريب، ردت مديرة القسم بالقول انها عاجزة عن اجراء الفحص.

وتكلف التحاليل النفسية في البرتغال 400 يورو.

وقالت الطبيبة النفسية ضاحكة “كان بامكاني ان ادخل في اللعبة واتوجه الى قبر الرجل وأطرح بعض الاسئلة عليه وارسل تقريري الا اني اردت ان اجنب وزارة العدل هذه الكلفة”.