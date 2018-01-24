اثنتان من فرقة “بوسي ريوت” النسائية الروسية تطلبان اللجوء إلى السويد

ستوكهولم: قدمت اثنتان من فرقة”بوسي ريوت” النسائية الروسية، المعروفة بعروضها المثيرة للغرائز واحتجاجاتها ضد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين طلبتا اللجوء في السويد.

وقالت لوسين دزانيان واليكسي كنيدلياكوفسكي لقناة “إس.في.تي” التلفزيونية العامة إنهما كانتا في السويد، خلال الاشهر العشرة الماضية مع ابنهما الشاب .

يذكر أن فرقة “بوسي ريوت” قد احتلت العناوين الرئيسية في عام 2012، عندما تم اعتقال أعضاء الفرقة، بعد عرض احتجاجي في إحدى الكاتدرائيات الرئيسية في موسكو، حيث كن ينددن بالزعيم الروسي، فلاديمير بوتين.

وشاركت الاثنتان في احتجاج عام 2014 في سوتشي، وهي المدينة المضيفة للاولمبياد الشتوية، حيث تعرضتا هما وعضوات أخريات من الفرقة للضرب من قبل أفراد الامن.

وكانت الفرقة قد أصدرت لتوها أغنية جديدة، اطلق عليها اسم “بوتين سيعلمكم حب الوطن”.

وفقدت دزانيان وهي فنانة ، مؤخراً وظيفتها في إحدى الجامعات في منطقة كراسنودار، قائلة إنها هي وشريكتها تعرضتا لمضايقة وتهديد وضرب.

وكانت الاثنتان تقيمان في مركز لجوء وسط السويد. (د ب أ)