26 شركة من أبرز صناع السياحة الفرنسية يستكشفون المرافق والمعالم السياحية بالدوحة

الدوحة- “القدس العربي”- إسماعيل طلاي: استقطبت العاصمة القطرية الدوحة أكبر وفد سياحي فرنسي، يضمّ 75 شخصا ممثلين عن 26 شركة من أبرز صناع السياحة الفرنسية للمشاركة في مؤتمر “كونيكت 18″ الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة، للتعريف بالمعالم السياحية القطرية، عبر رحلات استكشافية وترفيهية إلى صحراء خور العديد لمشاهدة الكثبان الرملية المهيبة، وحضور سباق هجن تقليدي، وزيارة متحف الفن الإسلامي، وسوق واقف التراثي.

جاء ذلك بمناسبة، استضافة قطر لفعاليات مؤتمر “كونيكت 18″، ليصبح أول الرحلات التعريفية التي تخطط الهيئة العامة للسياحة باستضافتها خلال هذا العام، ضمن مجهوداتها في تنويع الأسواق المصدرة للسياحة، وزيادة جذب السياح من أوروبا وآسيا.

وشهدت النسخة العاشرة من من المؤتمر”، مشاركة أكبر وفد سياحي فرنسي زار قطر إلى يومنا هذا، حيث شارك في فعالياتها أكثر من 75 شخص من مختلف قطاعات صناعة السياحة في فرنسا.

وعلى مدار أربعة أيام، وفّر المؤتمر فرصة لالتقاء صناع السياحة من قطر بنظرائهم من فرنسا لاستكشاف وتحديد أفضل العروض التي يمكنها أن تجذب السائح الفرنسي. وضم الوفد الفرنسي ممثلي 26 شركة ومؤسسة شريكة مثل “ام اس سي كروزس″، و”لوك فوياجيس″، و”كلية اسكيت للسياحة”، أتيحت لهم الفرصة لاكتشاف الإمكانيات والمرافق السياحية الفريدة في قطر.

480 ألف زائراً أوروبيا للدوحة خلال 2017

وقال راشد القرصي، رئيس قطاع التسويق والترويج في الهيئة العام للسياحة القطرية:” إن استضافة قطر للنسخة العاشرة من مؤتمر كونيكت يعزز من مكانتها كوجهة سياحية جاذبة للزوار من السوق الفرنسية”، وأضاف:” نهتم باستضافة الرحلات التعريفية كجزء من خطة عمل الهيئة في تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية مفضلة وتعزيز صدى رسالتنا (قطر ترحب بالعالم)”.

وأشار القرصي أنه خلال عام 2017، استقبلت قطر أكثر من 480,000 زائراً من أوروبا، بزيادة قدرها 6 بالمائة عن عام 2016، ومثل القادمون من فرنسا نسبة 9 بالمائة.

ونوّه بأن الهيئة العامة للسياحة تعمل مع شركاؤها لزيادة تلك المعدلات والترويج لقطر كوجهة استثنائية لسياحة الترفيه والأعمال، وذلك من خلال مكاتبها التمثيلية المنتشرة في باريس، ولندن، وبرلين، وميلان.

وضمت قائمة رعاة مؤتمر كونيكت 18، الخطوط الجوية القطرية، الناقلة الوطنية الحائزة على أهم الجوائز العالمية، والهيئة العامة للسياحة، وفندق شانغريلا الدوحة، ومغامرات الخليج. وكانت كلاً من سيشيل والمالديف ضمن الدول التي استضافت نسخ سابقة من مؤتمر كونيكت.