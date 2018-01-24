مصر: السيسي أول مرشح يتقدم بأوراقه رسمياً للانتخابات الرئاسية

القاهرة: تقدمت حملة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات (قضائية مستقلة) كأول مرشح يتقدم بأوراقه رسمياً للانتخابات المقررة في مارس/آذار المقبل.

وسلمت حملة السيسي التوكيلات الخاصة به من المواطنيين بحضور محمد بهاء أبو شقة المستشار القانوني للحملة.

ولقبول أوراق المرشح لانتخابات الرئاسية يشترط حصوله على تزكية من 20 نائباً بالبرلمان على الأقل (من أصل 596)، أو جمع توكيلات بتأييد ترشيحه من 25 ألف مواطن يمثلون 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.

وفي وقت سابق، وقع غالبية أعضاء البرلمان على استمارات تزكية للسيسي.

وكان السيسي أجرى، الثلاثاء، الفحص الطبي اللازم للترشح. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، الجمعة المقبل، كآخر موعد للكشف على طالبى الترشح رغم عدم تقدم أي مرشح لهذا الإجراء غير السيسي حتى الساعة 10:30 ت.غ.

وتنتهي فترة تقديم طلبات الترشح الإثنين المقبل، لكن لم يقدم على تلك الخطوة حتى الآن سوى السيسي.

والثلاثاء، احتجزت السلطات المصرية الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق بعد إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة استدعاءه للتحقيق في مخالفات تتعلق بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية دون الحصول على موافقتها (باعتباره لا يزال تحت الاستدعاء)، وكذلك تحريض الشعب ضد القوات المسلحة في بيان ترشحه.

ولم يتحدد حتى الآن الموقف النهائي لعنان، وهل سيكون متاحاً له الاستمرار في خطوة الترشح أم لا، لكن حملته علقت نشاطها على خلفية توقيفه.

وبينما تراجع الفريق المتقاعد، أحمد شفيق، عن الترشح، لحق به البرلماني محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس السابق أنور السادات، في وقت سابق، الذي اشتكي مما أسماه بـ”مناخ الخوف” الذي يحيط بها.

أما حملة المحامي والحقوقي البارز خالد علي فتعقد مؤتمراً صحافياً، مساء اليوم، لإعلان موقفها من الاستمرار في مساعي الترشح للانتخابات في أعقاب احتجاز عنان.

وقد يُحرم علي من الترشح إذا أيدت محكمة استئناف حكماً أصدرته محكمة للجنح في سبتمبر/ أيلول بحبسه ثلاثة أشهر بتهمة ارتكاب فعل خادش للحياء العام. وينفي علي الاتهام ويقول إنه واثق من البراءة.

وأعلن السيسي، الجمعة الماضي، ترشحه لفترة رئاسية ثانية خلال الانتخابات المقررة على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 مارس/آذار المقبل.

وقد تشهد جولة إعادة فيما بين 24 و26 أبريل/نيسان في حالة عدم حصول مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى. (الأناضول)