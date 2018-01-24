يونيسيف: تجنيد نحو 2400 طفل منذ بدء الصراع في اليمن

اليمن: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، الأربعاء، أنه تم تجنيد نحو ألفين و400 طفل يمني، منذ بدء الصراع بالبلاد، قبل نحو ثلاثة أعوام.

وقالت الممثلة المقيمة للمنظمة باليمن، ميرتشل ريلانو، في سلسلة تغريدات، عبر حسابها الرسمي على تويتر، إنه “منذ 26 مارس (آذار) 2015، حتى 15 يناير (كانون ثاني) الجاري، تحققت الأمم المتحدة من تجنيد ألفين و369 طفل يمني”.

وأضافت أن “من بين هؤلاء الأطفال الذين تم تجنيدهم من يقومون بأدوار قتالية نشطة وتسيير (الإشراف على) نقاط التفتيش”، دون ذكر الجهات المتورطة بعمليات تجنيد الأطفال.

ولفتت إلى وجود “معلومات تم التحقق منها، بأن حالات التجنيد واستخدام الأطفال في الصراع، زادت خلال ديسمبر (كانون أول) الماضي، بنسبة 27%، مقارنة بالشهر الذي سبقه”.

وطالبت المسؤولة الأممية بوقف عمليات تجنيد الأطفال في اليمن، بشكل فوري، معتبرة أن هذه الظاهرة تشكل “انتهاكا خطيرا” لحقوق الطفولة.

وفي سياق متصل، كشفت ريلانو عن سقوط 259 طفلا يمنيا، بين قتلى وجرحى جراء الصراع، خلال ديسمبر/ كانون أول الماضي لوحده، وهو أعلى رقم من الضحايا الأطفال في 2017.

ومنذ نحو ثلاثة أعوام، تشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، من جهة، ومسلحي جماعة “الحوثي”، من جهة أخرى.

وخلفت الحرب أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، أدت إلى تفشي الأوبئة وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية في البلاد التي تعد من أفقر دول العالم، وألقت بظلالها على حياة الأطفال الذين تعرض العديد منهم للقتل أو الإصابة أو التجنيد.(الأناضول)