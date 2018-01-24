أردوغان: تركيا “ستحبط اللعب” على حدودها بداية من منبج السورية

أنقرة: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا “ستحبط اللعب” على حدودها بداية من منطقة منبج السورية.

ويأتي تصريح أردوغان مع دخول العملية التركية في منطقة عفرين بشمال سوريا يومها الخامس.

ودعا أردوغان، الذي كان يتحدث أمام مسؤولين محليين في أنقرة، المنظمات غير الحكومية الدولية إلى دعم عملية تركيا ضد وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.

وقال “لدي شكوك في إنسانية من يساندون هذا التنظيم (وحدات حماية الشعب الكردية) ويصفون تركيا بالغازية”. (رويترز)