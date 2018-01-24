الكويت تنفي استدعاء السفير السعودي احتجاجا على “شتم” وزيرها

“القدس العربي”: نفت وزارة الخارجية الكويتية ما تداولته صحف كويتية عن استدعاء السفير السعودي احتجاجاً على إساءة المستشار في الديوان الملكي السعودي رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، لوزير التجارة والصناعة وزير الشباب الكويتي خالد الروضان.

وأكد مصدر كويتي مسؤول لوكالة “كونا” الرسمية، الأربعاء، أن “نائب وزير الخارجية خالد الجار الله لم يستدعِ السفير السعودي، وإن اللقاء معه يأتي في إطار اللقاءات المعتادة بين نائب وزير الخارجية والسفراء المعتمدين لدى دولة الكويت، وذلك للتباحث في شؤون العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة”.

وكان الجار الله إلتقى بالسفير السعودي في الكويت عبد العزيز الفايز، مساء الثلاثاء، عقب الجدل الذي تسبب به تركي آل الشيخ في الكويت بسبب إساءته لوزير الشباب الكويتي.

وكانت صحيفة “كويت نيوز″ ذكرت، في وقت سابق الأربعاء، أنه تم استدعاء السفير السعودي بناءً على “أوامر عليا”، لافتة إلى أن “نائب وزير الخارجية، خالد الجار الله، أبلغ السفير السعودي احتجاج الكويت على الإساءة، وأنها تعتبر سابقة على مستوى العلاقات بين البلدين، ولا يمكن القبول بها”.

وكان آل شيخ وصف وزير الشباب الكويتي، في تغريدة بحسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بـ”المرتزق” في سابقة تخالف كافة الأعراف الدبلوماسية، وذلك بعد لقائه مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد الماضي.

وقدم الوفد الكويتي هدية لأمير قطر، تمثلت في قميص فريق الكويت الذي تأهل لكأس العالم 1982.

وبالتزامن مع الهجوم الذي وصفه البعض بـ”التصرفات الصبيانية وغير المسؤولة” دشنَّ مغردون كويتيون، وسما حمل عنوان “#محشوم_خالد_الروضان”، على موقع التدوين المُصغر “تويتر”، ردا منهم على تغريدات ووسما مسيئا دشنه الوزير المستشار آل الشيخ.

وكتب المغردون منتقدين إساءة “آل الشيخ”، حيث قال أحدهم: “قالوا الفنان يجب أن يكون صاحب رسالة… إلا فناني الأمراء والمشيخة.. فهم ليسوا سوى مرتزقة مطبلين.. رسالتهم الإنبطاح لسلطة المرتزق الأكبر”.

إلى جانب العديد من التغريدات التي دافعت عن الوزير الكويتي، وانتقدت الإساءة من تركي آل الشيخ، معتبرين أنه يسيء للمملكة قبل إساءته لمسؤولين رسميين في دولة جارة وشقيقة”.