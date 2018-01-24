مصرية تطلب الطلاق بسبب القطط!

“القدس العربي” – طلبت زوجة ثلاثينية في مصر الطلاق من زوجها لسبب غريب، وقد روت الزوجة أمام هيئة محكمة الزنانيري، وقالت: “أنا متزوجة منذ 6 سنوات من (عبدالله ع. 37 سنة) محاسب، عن قصه حب وفترة زواج سعيدة، ولكن تحولت السعادة إلى شقاء منع زوجي دخول الطيور المنزل معللاً بأنه يعاني من فوبيا، واحترمت رغبته، وفي حالة تناول اللحوم أو الطيور، أقوم بأكلها عند والدتي”.

وأضافت:”تعمد على سوء معاملتهم وإخافتهم، وهذا مالم تطيقه بالمرة، فهم كائنات رقيقة لا تستطيع البوح عن مشاعرها وذعرها الشديد منه، وأوضحت أنه كان يعترض على شراء لعب لأطفالنا على هيئة حيوانات، كما لاحظت أنه يتعمد دهس القطط بالسيارة”.

واستكملت هدى: “علمت من حارس العقار أن زوجها اعتاد على قتل القطط وإلقائها بالعقار المجاور لهم، وبمواجهتي له علمت منه بأنه يقوم بإلقاء القطط بالبانيو لقتلهم، وبالتحدث معه اعتدى عليَّ بالضرب، وأصابني بكسر بساعدي الأيمن، فطلبت منة الطلاق فهددني بالقتل”.

وختمت: “أخذت أطفالي قبل ما زوجي يغرقنا في البانيو مثل القطط، وتركت المنزل، ولذلك أقمت دعوى خلع تحمل رقم 2038 لسنة 2017 وما زالت الدعوى منظورة”.